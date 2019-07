De ce a preferat Mihai Sturzu meseria de pilot în detrimentul politicii. ”Să fie sănătoși toți mafioții!”

Mihai Sturzu a trecut prin câteva schimbări în privința carierei. În cele din urmă a ales că cel mai bine i se potrivește rolul de pilot. De ce a dat la o parte politica?

De ce a ales Mihai Sturzu să fie pilot?

Mihai Sturzu a fost fondatorul trupei iubite Hi-Q și fostul lider al Tineretului Social-Democrat. Acesta are 39 de ani și a făcut o serie de declarații, în cadrul unui interviu, despre meseria actuală. De asemenea, a dezvăluit care sunt motivele pentru care a lăsat la o parte politica. Mihai Sturzu se bucură de vederile dintre nori de un an și jumătate. Acesta a mărturisit că este meseria pe care o are acum a fost visul său încă din copilărie, mărturisind că nu putea să le „facă faţă interlopilor din politică“, motiv pentru care s-a și retras din sfera aceasta.

Sturzu a declarat că a nu are niciun gând de ascensiune pe plan poitic. „Eu fac politică ca un om care se implică dacă este solicitat, dacă nu, se descurcă şi mai bine. N-am niciun fel de plan de ascensiune în acest domeniu, pentru că în România nu poţi, nu ai voie, adică în orice altă ţară poţi să fii, politica n-ar trebui să fie un scop în sine, politica ar trebui să fie făcută de oameni care au o meserie, care au o şcoală, care au ce face, care nu se ocupă cu politică că să se îmbogăţească sau să facă afaceri pentru ei, ci se duc în politică să-şi ajute comunităţile. În multe locuri din lumea asta, cel puţin la nivel local, funcţiile de primar, de consilier local, sunt funcţii part-time. Deci ăla are şi el un serviciu, ca toată lumea, şi în timpul liber se ocupă să administreze o comunitate“.

Sturzu, peste 1.000 de ore de zbor

Mihai Sturzu, actual membru al Partidului Pro România, are deja peste 1.000 ore de zbor și pilotează numai pe rute externe pe avioane Airbus. Acesta a mărturisit că în câțiva ani vrea să devină comandant de aeronavă.