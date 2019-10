De ce a plecat Ioana Simion, în realitate, din casa lui Ilie Năstase. Are legătură cu Brigitte Pastramă

Situația e una tensionată în familia fostului tenismen. S-ar afla în pragul următorului divorț, susțin mulți, după ce ce-a de a cincea soție si-a făcut bagajele și s-a mutat. S-a aflat și de ce a plecat Ioana Simion din casa lui Ilie Năstase și are o legătură foarte mare cu Brigitte, devenită ulterior doamna Pastramă.

Se pare că lucrurile sunt foarte complicate în acest moment în viața amoroasă a lui Ilie Năstase. Soția cu mult mai tânără a plecat de acasă, fiind și un motiv cât se poate de întemeiat în spatele deciziei uriașe. Ioana Simion nu mai voia să locuiască în același imobil cu fostul sportiv, așa că a făcut toate demersurile pentru a se muta.

A plecat cu câteva zile în urmă de acasă și și-a schimbat reședința cu una într-un cartier de blocuri din zona Pipera, din Capitală. Lucrurile au luat o întorsătură nouă vineri, atunci când a cincea soție a lui Ilie Năstase s-a întors din Constanța, orașul său natal. În loc să meargă la vila din cartierul Primăverii, Ioana s-a îndreptat spre noua locuință.

Ioana Simion ar fi întâmpinat situații neobișnuite încă de când și-a început povestea de dragoste cu fostul mare sportiv. Motivul pentru care ea a plecat de acasă este unul uluitor. Bruneta a povestit că nu a mai suportat energiile negative care s-ar fi regăsit în casa în care au locuit și celelalte patru soții ale lui Ilie Năstase. A vrut un loc pe care să-l considere doar al ei, iar atunci când n-a mai suportat s-a mutat cu chirier într-un apartament din nordul Capitalei.

Încă din primele momente în care ea și Ilie Năstase au format un cuplu, Ioana a fost nevoită să facă naveta între Constanța și București. Mai mult, toată lumea se aștepta ca după cererea în căsătorie să vină și propunerea de a se muta la viitorul său soț. Acest lucru nu s-a întâmplat, ca în alte familii, iar tânăra mergea foarte des în orașul său natal, acolo unde are are două apartamente. În București, Ioana se prezenta în calitate de musafir.

„Nu, nu m-am despărţit de Ilie dar, da, am plecat din acea casă. Să nu fiu înţeleasă greşit, casa e foarte frumoasă, însă nu suport ideea de a sta în acelaşi loc unde Ilie a stat cu toate cele patru neveste. De fiecare dată când mergeam acolo, simţeam nişte energii negative, eram mereu agitată, nu aveam linişte şi parcă într-o stare conflictuală permanentă.

I-am spus şi lui Ilie lucrul acesta şi chiar înainte de cununia civilă am discutat că cel mai bine pentru noi ar fi să locuim în altă parte. Pentru că oriunde eram ok, numai în casa aceea nu. Parcă era ceva negativ acolo. Mi-a spus că e de acord, însă nu s-a mai întâmplat acest lucru. Motiv pentru care am făcut eu demersurile şi mi-am găsit ceva cu chirie. Ilie vine aici, stăm împreună şi mă simt mult mai liniştită”, a mărturisit Ioana Simion, potrivit click.ro.