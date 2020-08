De ce a plecat Andreea Mantea, de fapt, de la Puterea Dragostei. S-a aflat abia acum

Pe la începutul lunii iulie, fanii emisiunii ”Puterea Dragostei” aflau că cea care a fost timp de un sezon gazda show-ului difuzat la Kanal D, se va retrage, aceasta fiind înlocuită imediat de o tânără blondă, Cristina Mihaela.

Decizia Andreei Mantea de a renunța la a mai prezenta emisiunea a venit după ce și-a dat seama că sacrificiile făcute, și mai ales că micuțul ei simțea extrem de tare dorul de casăși de tată, pe care nu-l mai văzuse de trei luni, după cum povestește chiar Andreea.

„Dacă, până acum, am sacrificat totul și nu m-a interesat, am început să mă simt vinovată pentru că îl sacrificam și pe el și nu era corect. Consider că, dacă vreau să fac ceva în această viață, trebuie să țin cont și de el. Am fost un pic egoistă când am ales să plec, fără să mă intereseze prea mult ce va trăi el acolo. A fost o experiență frumoasă pentru el, dar trebuia să se oprească pentru, în curând, va trebui să meargă la școală și vreau să crească exact așa cum am crescut eu”, a spus Andreea, pe contul său de youtube.