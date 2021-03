De ce a început Sorin Oprescu să plângă la TV. Ce s-a întâmplat în emisiunea lui Denise Rifai

Medicul Sorin Oprescu a fost pentru o perioadă și unul din importanții oameni politici ai Capitalei. Devenit Primar General, Sorin Oprescu a avut și realizări, dar și eșecuri. Opinia publică a fost zguduită de scandalul în urma căruia medicul avea să fie condamnat și la închisoare. Acum și-a reamintit de acele momente din cariera sa de politician.

O lungă perioadă a intrat într-un con de umbră, în urma scandalului în care era acuzat de corupție. Fostul Primar General era acuzat de luare de mită și condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, plus confiscarea a 25.000 de euro şi 700.000 de lei.

Decizia putea fi atacată la momentul 2019 în instanță, lucru care de altfel s-a și întâmplat. Acum medicul Sorin Oprescu a fost invitat în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de Kanal D. Printre multele subiecte atinse în cadrul emisiunii, s-a ajuns și la unul sensibil pentru fostul politician. Întrebarea care l-a făcut pe Sorin Oprescu să plângă, în direct, a fost cea legată de părinții săi, mai exact de tatăl acestuia.

“L-am iubit şi îl iubesc! În primul rând, cred că am început să semăn foarte mult cu tata. Şi ca să vă povestesc ceva. Ţineam la fratele meu, tata m-a responsabilizat. În anul 1968 m-a chemat pe mine şi fratele meu şi a zis: aveţi exemple nefericite în curtea în care stăteam, unde copiii au rămas repetenţi, şi eu nu am chef să ajung acasă să găsesc doi derbedei.

Cariera sa de om politic și edil al Capitalei s-a terminat brusc, odată cu dosarul de corupție în care era anchetat de procurorii DNA. Întrebat de Denise Rifai dacă are regrete pe marginea acelei perioade, medicul Sorin Oprescu a răspuns:

”Am avut şi eu greşelile mele, ca fiecare. Pe majoritatea am putut să le repar, sfătuindu-mă. Fiecare chirurg are aleea sa la cimitir. Important e să fie scurtă. M-am gândit de multe ori dacă puteam face mai mult. Am avut îndoieli întotdeauna”, a răspuns medicul Sorin Oprescu.