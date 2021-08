De ce a început să plângă Naomi Osaka într-o conferință din SUA. Ce se întâmplă cu rivala Simonei Halep VIDEO

De ce a început să plângă Naomi Osaka într-o conferință din SUA. Numărul 2 WTA a avut un moment emoțional la întâlnirea cu ziariștii înaintea turneului de la Cincinnati. Nipona a susținut prima ei conferință de presă de la retragerea de la Roland Garros, când a invocat probleme de sănătate mintale și a refuzat să mai participe la astfel de evenimente.

Naomi Osaka a avut un an ciudat. A câștigat Australian Open, al 4-lea turneu de Grand Slam cucerit în carieră, apoi a dat înapoi. La Roland Garros a preferat să se retragă după meciul din primul tur decât să mai iasă în fața presei în obișnuitele conferințe de presă. Ulterior, a declarat că are probleme de sănătate mintală și îi este dificil să facă acest lucru. A renunțat la Wimbledon, apoi a fost sportiva care a aprins flacăra olimpică la Tokio, unde a fost învinsă în turul 3, deși era printre marile favorite la aur.

Naomi Osaka a revenit în fața presei cu ocazia turneului de la Cincinnati, unde Simona Halep a reușit să câștige primul ei meci după o pauză de 3 luni. La rândul său, Osaka o va întâlni în primul tur pe americana Cori Gauff, miercuri. Dar în fața reprezentanților mass-media, jucătoarea de 23 de ani a avut un nou moment de slăbiciune, izbucnind în lacrimi după o întrebare a unui jurnalist.

Naomi Osaka a fost întrebată despre decizia luată la Roland Garros, la începutul lunii iunie, de a nu mai vorbi cu presa. Jurnalistul Paul Daugherty de la Cincinnati Enquirer a întrebat-o despre cum reuşeşte să ţină în echilibru faptul că nu se omoară după întâlnirile cu presa, dar în acelaşi timp are multe beneficii de pe urma mass-media.

Am simțit că a fost ceva ce trebuia să fac pentru mine. Am stat în casă pentru câteva săptămâni și nu știam dacă lumea mă va privi ciudat sau la fel ca înainte. Dar la Olimpiadă a fost o revelație când și alți sportivi mi-au spus că sunt bucuroși că am făcut ce am făcut. Așa că sunt mândră de decizia mea și simt că era ceva ce trebuia să fac”, a răspuns Osaka care a fost vizibil deranjată de problema ridicată de ziarist, scrie Daily Mirror.