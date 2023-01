De ce a fost părăsită Anda Adam de Victor Slav, de fapt. Cântăreaţa a vorbit pentru prima oară despre asta

Acum 15 ani de zile, Anda Adam și Victor Slav formau unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbizul autohton. La un deceniu de la despărțirea celor doi, celebra artistă rupe tăcerea în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între ei.

Anda Adam nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Blondina se laudă cu o carieră impresionantă în industria muzicală autohtonă și cu o viață personală împlinită, datorită fiicei sale, Evelyn, și a actualului ei partener de viață.

Femeie puternică, independentă și mereu cu zâmbetul pe buze, Anda Adam mărturisește că destinul ar fi supus-o numeroaselor încercări, însă ea a reușit să le facă față, de fiecare dată.

Invitată în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, Anda Adam a vorbit, în premieră, despre adevăratul motiv pentru care relația dintre ea și Victor Slav s-a destrămat. Diva a recunoscut că fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost cel care a pus punct poveștii lor de dragoste.

„Noi nu am vorbit niciodată despre motivul despărțirii, real, pot să spun doar că lucrurile nu mai erau ce trebuia.

Întotdeauna, un adevăr iese și la iveală și am tras concluzia că este cea mai bună decizie pe care o pot lua să nu mai fiu împreună cu acest om într-o relație, pentru că aveam și îndoieli, eram și foarte mult timp plecată.

Lucrurile nu se mai întâmplau deja ca într-un cuplu, se întâmplau ca între doi oameni care fiecare își vedea de drumul lui și de viața lui cumva separat.

Nu am dorit să argumentăm pentru că am considerat că întotdeauna că intimitatea trebuie să rămână intimitate, așa cum am făcut de fiecare dată și cred că a fost un lucru bun ce s-a întâmplat. Am fost părăsită, decizia i-a aparținut.”, a declarat Anda Adam la Kanal D.