De ce a fost luat de Poliţie Mugur Isărescu în tinereţe. Detaliul de care puţini au avut habar

Mugur Isărescu ocupă una dintre cele mai importante funcții din România, dar rămâne o prezență discretă în spațiul public, fiind zgârcit când vine vorba de viața personală. Cu toate acestea, s-a aflat marele secret din trecutul său, un episod la care puțini s-ar fi gândit că l-a avut drept protagonist pe guvernatorul BNR. Cum a ajuns într-o dubă de Miliție.

Aproape orice cetățean din țara noastră a auzit de guvernatorul Băncii Naționale a României. Este omul a cărui semnătură apare pe orice bancnotă și oficialul care ne informează despre cotațiile ROBOR. Deși ocupă o funcție înaltă, Mugur Isărescu preferă să-și trăiască viața departe de ochii curioși ai lumii. În tinerețe, acesta a fost luat de Poliție. Care este motivul?

În vârstă de 73 de ani, Isărescu s-a născut la Drăgășani, în județul Vâlcea. Și-a petrecut o mare parte din copilărie la bunica sa, într-un sat din zonă, unde mergea cu vacile la păscut, potrivit spuselor sale.

„Chiar mi-a plăcut foarte mult, am regretat mult că nu mai puteam fi trimis apoi, când m-am mutat definitiv la oraș. Și când mă făcusem mai mărișor mergeam cu animalele”, a declarat Mugur Isărescu, pentru Formula AS.

Anii adolescenței au fost marcați de mult studiu, fiind un elev model, cu rezultate excepționale. După ce a intrat la Academia de Studii Economice (ASE), tânărul Mugur Isărescu avut parte de o experință pe care nu a uitat-o niciodată. Puțini români știu că actualul șef al BNR a avut probleme cu Miliția comunistă. Motivul l-a dezvăluit chiar el în cadrul unei emisiuni TV.

Reamintim că, la începutul lunii august, Isărescu a precizat, în calitate de guvernator al Băncii Naționale a României, că a trecut perioada dobânzilor mici și că indicele ROBOR „a sărit calul”. Întrebat în timpul unei conferințe de presă dacă are un mesaj pentru oamenii care s-au trezit cu rate majorate, acesta a spus:

„Suntem în empatie totală, nu este deloc uşor să plăteşti sume mai mari, dar mesajul nostru pe care îl dăm de un an şi ceva este că perioada dobânzilor mici a trecut, nu mai revine. Nu are niciun rost ca noi, ca şi dumneavoastră, să mai vindem iluzii. Acestea vor fi dobânzile relativ normale, cu menţiunea că ROBOR-ul a cam sărit calul, s-a dus cam mult dincolo de ceea ce am întreprins noi cu rata de politică monetară.

Alte măsuri sunt în discuţie şi există pentru cei care au dificultăţi şi această amânare a creditelor pentru cei care au o situaţie specială şi centrul de negociere a diferendelor cu băncile, care funcţionează foarte bine, şi legea dării în plată, sunt foarte multe posibilităţi de a negocia situaţiile deosebite pentru cei care nu pot să plătească”.