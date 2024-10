De ce a „dispărut” Magda Pălimaru în Norvegia și cum a luat decizia să revină la PRO TV. Detalii despre relația cu soțul ei: ”Eu nu o să mă duc acolo să locuiesc pentru totdeauna!” EXCLUSIV

Magda Pălimariu s-a întors pe micile ecrane după o pauză de doi ani în care s-a ocupat de Aksel, fiul pe care îl are alături de Ionuț Eriksen. Vedeta a locuit în Norvegia, țara unde soțul ei s-a stabilit, însă a explicat, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că și-a dorit mereu să se întoarcă la cariera sa din televiziune.

Magda Pălimariu, detalii în premieră despre perioada în care a locuit în Norvegia

Magda Pălimariu a fost premiată la gala iSucces. Frumoasa vedetă ne-a vorbit despre perioada în care a locuit în Norvegia, explicând că știa, de la bun început, că o să se întoarcă în România pentru cariera ei. Totuși, ea a vrut să fie sigură că totul decurge bine cu sarcina înainte de a anunța fanii, de aici și zvonurile privind o retragere. De asemenea, prezentatoarea Pro TV ne-a oferit detalii despre relația cu soțul, o viitoare mutare a lui în România, dar a tratat și gândul de a mai avea un copilaș.

Playtech Știri: Ai venit la gală, însă cum te-ai despărțit de micuț? Știu că îți este foarte greu să pleci de lângă el, chiar și pentru câteva ore.

Magda Pălimariu: Am venit în ideea în care știam că o să plec puțin mai repede, însă mi-a făcut plăcere să fiu alături de toată lumea, de personalități și oameni care au muncit și au realizat ceva în viața aceasta. Oricum, aproape toată ziua mi-am petrecut-o cu Aksel. Mă simt puțin vinovată uneori. S-a obișnuit că trebuie să plec la muncă, dar, cumva, îmi petrec orele doar eu cu el înainte de program. Spre exemplu, după ce am plecat de la Pro TV, azi, am ieșit doar eu cu el și am petrecut ore bune împreună.

Playtech Știri: Cum a fost mutarea pentru tine și Axel? Chiar dacă Ionuț Eriksen vine foarte des, a fost o schimbare mare?

Magda Pălimariu: Nu știu dacă a fost neapărat o schimbare. Eu de la bun început am plecat cu acest gând, cu ideea de a sta o perioadă. Era culmea, încetând să mai merg la muncă, să stau eu aici și el acolo. Știam foarte clar că o să mă întorc înapoi la muncă. Eram setată pe acest lucru, știam că o să vină momentul în care o să mă întorc la muncă. Aksel este destul de micuț să realizeze. Nu cred că a simțit o schimbare foarte mare, suntem amândoi alături de el. Mai mult, el este sociabil, am călătorit foarte mult împreună. L-am ținut o perioadă și la Sibiu, la București, în Norvegia. Oriunde am fost, el a stat alături de mine!

Playtech Știri: Există ideea de a vă muta toți, ca și familie, pentru totdeauna în România?

Magda Pălimariu: Nu neapărat, dar s-a pus și problema aceasta pentru că probabil este mai sănătos așa. Eu nu am cerut acest lucru niciodată, tocmai pentru că așa ne-am cunoscut. Am cochetat, la un moment dat, cu ideea amândoi. Au existat, cumva, aceste discuții pentru că eu nu o să mă duc acolo să locuiesc pentru totdeauna. Noi știam asta de la bun început!

Playtech Știri: El ar fi de acord să vină în România pentru a locui cu tine și Aksel?

Magda Pălimariu: El își dorește, în primul rând. Eu nu i-am dat această sugestie niciodată. Vine foarte des. Spune că este foarte greu, dar eu, de acum înainte, nu mai pot să călătoresc atât de des. Probabil o să mergem peste 2 săptămâni acolo doar pentru o săptămână, atât cât pot să îmi mai iau concediu de la muncă. Fac această meserie de peste 20 de ani, o respect foarte mult!

Playtech Știri: Cum a fost perioada în care nu ai lucrat pentru tine?

Magda Pălimariu: Totul a trecut foarte repede, nu pot să îmi dau seama când au zburat acești doi ani și jumătate. În perioada în care am fost însărcinată nu m-am simțit prea bine și am stat acasă. De aceea, probabil, zvonurile cum că am plecat din televiziune au persistat mult. A fost o perioadă lungă de timp în care nu am făcut public faptul că m-am retras pentru că eram însărcinată. Am spus doar că mă retrag, probabil de acolo a pornit ideea că am renunțat la televiziune. Nu a fost nici măcar un gând acesta!

De ce a ținut sarcina ascunsă

Playtech Știri: De ce ți-ai dorit să ții sarcina ascunsă mai mult timp?

Magda Pălimariu: Nu știi niciodată, eu am totuși o vârstă! Nu poți să știi cum decurg lucrurile. Desigur că mi-ar fi plăcut să împărtășesc cu toată lumea, e cea mai mare bucurie, dar voiam să fiu sigură că este totul bine și apoi să dau vestea tuturor prietenilor și telespectatorilor.

Playtech Știri: Televiziunea este pe primul loc atunci când vine vorba despre domeniul profesional, dar te gândești și la vreo afacere?

Magda Pălimariu: Domeniul afacerilor niciodată, îți spun sigur, nu sunt făcută pentru așa ceva! Poate mai sunt puțin axată și pe alte lucruri, dar niciodată pe domeniul afacerilor! O să văd, pe viitor, dacă o să schimb ceva în traiectoria mea, dar momentan nu sunt decisă!

Playtech Știri: Te mai gândești și la al doilea copil?

Magda Pălimariu: Se spune că ar trebui să îl faci și pe al doilea pentru că este foarte frumos. Totuși, eu consider că micuțul meu este atât de frumos încât nu mai este nevoie să îl fac și pe al doilea!

Magda Pălimariu, discretă cu privire la viața personală

Figură emblematică Pro TV, Magda Pălimariu a prezentat mulți ani rubrica meteo, însă a preferat să fie discretă atunci când vine vorba despre viața personală. Vedeta s-a căsătorit în secret cu Ionuț Eriksen în luna august a anului 2021. La eveniment au luat parte familia și prietenii apropiați. Ulterior, ea s-a retras de pe micile ecrane atunci când a rămas însărcinată, iar apoi s-a dedicat creșterii băiețelului său, Aksel, locuind o perioadă în Norvegia, țara unde este stabilit soțul său.

Mulți au crezut că retragerea este permanentă, însă nici gând de așa ceva! Magda Pălimariu a preferat să țină totul secret până a le da superba veste fanilor. După concediul de maternitate, aceasta s-a întors în România și poate să fie văzută din nou pe micile ecrane, la Pro TV.