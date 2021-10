De ce a albit Cătălin Crișan subit, de fapt. Artistul ne-a mărturisit cauza principală EXCLUSIV

Cătălin Crișan (53 de ani), solistul care a cunoscut celebritatea cu piesele ”Dacă pleci” și ”Vorbește marea”, se află în topul preferințelor românilor. Marele artist cu voce de aur ne-a povestit, într-un interviu sincer, despre dragoste. Despre copiii lui, care i-au moștenit talentul muzical și despre prietenie și afaceri. Cu acest prilej, ne-a dezvăluit și de ce a albit, brusc, în anii tinereții…

Unul din cei mai iubiți soliști de muzică ușoară, Cătălin Crișan, are o carieră de invidiat în toți acești ani de când ativează pe scena muzicii românești. Recunoscut pentru șlagărele sale, o altă particularitate a solistului este și părul său alb.

Într-un interviu sincer solistul ne-a dezvăluit lucruri inedite despre cariera sa, dar și motivul pentru care, la cei 53 de ani, a ajuns să aibă părul alb.

„Am albit de dorul tău” este titlul unei piese din repertoriul muzical. De ce a albit, de fapt, solistul Cătălin Crișan? Din dragoste, din cauza unor probleme sau pentru că așa este gena, în familie?

Mama mea pe la douăzeci și cinci de ani era deja aproape albă la păr, așadar este ereditar. Mai bine alb decât fără… N-am fost niciodată complexat de acest lucru, dimpotrivă.

Aveți numeroase piese de dragoste. Ați rămas un romantic? Credeți că vă mai puteți îndrăgosti și mai puteți iubi ca la 20 de ani?

S-au strâns în treizeci și trei de ani de carieră, peste 650 de melodii și, într-adevăr, marea majoritate a lor se focalizează pe sentimentul iubirii. Marea majoritate a acestor versuri sunt inspirate de către realitate, realitatea mea sau a altora.

Am cântat pe acest pământ cam peste tot unde sunt români și aceștia, nu știu de ce, mi s-au confesat dându-mi astfel posibilitatea să mă inspir din ceea ce au trăit ei. Am să pot iubi la orice vârstă și niciodată la fel, dar voi avea grijă ca sentimentul să fie reciproc.

Cum mai e dragostea, în pandemie? Dar prietenia? S-au cernut oamenii? Lumea a devenit mai egoistă? Ce a scos la iveală acest virus, care încă nu vrea să ne dea pace?

Sunt cinci întrebări într-una singură, așadar, să le luăm pe rând. Dragostea în pandemie: răspunsul cred că este simplu doar observând statisticile. Când oamenii au fost obligați să stea împreună, în case, ori s-au certat și despărțit, ori au făcut copii. La noi, a doua variantă a ieșit învingătoare. Când vorbim despre prietenie adevărată, aceasta nu ține seama de pandemie. Ea, prietenia, există sau nu.

Personal, am foarte puțini PRIETENI, așa că virusul nu i-a influențat defel. Oamenii se cern în fața mea dacă nu îndeplinesc anumite caracteristici minimale, dar cu mare greutate pentru sufletul meu. Da, s-au cernut prietenii, de-a lungul anilor, din păcate…Am fost atât de credul să spe, la începutul pandemiei că această nenorocire va uni populația planetei, dar, din păcate, nu este așa, ci, dimpotrivă.

Dumnezeu ne tot dă semnale, dar nu vrem deloc să le vedem și să le înțelegem…Am senzația că am devenit mai răi, mai egoiști, bineînțeles, nu generalizez, dar marea majoritate…

Cum au mers concertele, în vară pentru Cătălin Crișan? Dar școala, unde sunteți profesor de muzică? Din ce trăiește acum un artist? Ați fost econom, în viață, v-a plăcut să puneți bani la pușculiță?

Din momentul în care am fost ”eliberați” am simțit dorința publicului de a ne vedea. Ea, dorința, a fost reciprocă, așadar am susținut multe concerte peste tot în țară. Școala de muzică funcționează bine în condițiile date.

Un artist, în mod normal, ar trebui să trăiască din arta pe care o exprimă. La mine așa se întâmplă. Econom nu am fost niciodată, dar nici nu mi-am bătut joc de banii strânși de multe ori cu sacrificii, drumuri nesfârșite, nopți albe, necazuri, încercări neprevizibile etc.

Copiii cei mari sunt pasionați de muzică. Iar fiica are un proiect cu fiul lui Bănică Jr. Mulți au zis că-s așa de frumoși amândoi de parcă ar fi manechini. Îl cunoașteți pe Ștefan Radu? Le dați sfaturi de actorie sau de muzică?

Nu-l cunosc personal pe Ștefan Radu, dar am înțeles de la fiica mea că sunt colegi la Institutul de Teatru. Apropo de sfaturi…Cineva spunea: ” Dacă ție nu-ți place să primești sfaturi, de ce insiști să le dai altora?”. În cazul meu le ofer aceste sfaturi atunci când mi le solicită…

Numele Crișan le-a deschis multe uși fiicei și fiului, în carieră?

Sincer, nu am habar. Ce știu este că nu mi-au cerut niciodată ajutorul în această privință. O fi bine, o fi rău ?

E loc de prietenie, după divorț? Ați rămas în relații amicale cu mamele copiilor? Ambele sunt doctor de profesie, le mai cereți mici sfaturi medicale, la nevoie?

Este o întrebare mult prea personală, așa că îmi rezerv dreptul de a nu răspunde.

Ce își dorește Cătălin Crișan? Bani, o nouă dragoste, o afacere?

Bani? Mi-i doresc atât cât să-mi pot împlini unele visuri, care nu sunt de o mare amploare și să nu fiu nevoit vreodată să mă împrumut. Dragoste am și sunt foarte fericit cu ea, iar la afaceri nu am intuiție deloc.

Ați revenit la dietă, pentru o alura mai sportivă. Cât ați slăbit? La ce nu puteți renunța, la ce fel de mâncare?

Da, am revenit la dieta mea, dar nu pentru o alură sportivă, ci pentru că m-am îngrășat mult peste bunul simț…Am slăbit deja zece kilograme, dar mai vreau vreo cincisprezece.

Sunt o fire extrem de ambițioasă, atunci când îmi pun ceva în cap, așadar renunț la orice fel de mâncare care nu este menționată în regim.

Care artist ne-ar putea reprezenta, cu brio, la Eurovision, din noua generație? Pe ce voce din România pariați anul viitor?

Avem multe voci foarte bune, care ne pot reprezenta, dar pe lângă voce trebuie multă experiență acumulată pe scenă: emoții constructive și stăpânirea lor în momente de tensiune și presiune, reacții inspirate în situații neașteptate, cunoștințe despre păstrarea vocii în bune condiții până la concurs, of…și multe, multe alte amănunte extrem de importante.