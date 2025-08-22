De câtă apă au nevoie vinetele în această perioadă? Se vor coace mai repede şi vor fi dulci

Ultima oră
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
22 aug. 2025 | 08:49
de Daoud Andra

Vinete de grădină (FOTO: Pixabay)
Vinete de grădină (FOTO: Pixabay)

Vinetele sunt printre cele mai apreciate legume ale verii, nelipsite din grădinile gospodinelor și foarte apreciate pentru gustul lor dulceag și textura catifelată. În această perioadă, când roadele sunt în formare și urmează să se coacă, îngrijirea lor corectă face diferența între o recoltă bogată și una modestă. Un rol esențial îl are apa – fără un program de udare bine stabilit, vinetele nu se dezvoltă cum trebuie și riscă să fie amare sau să nu se coacă uniform.

Câtă apă le trebuie vinetelor

Vinetele sunt plante iubitoare de apă, însă excesul le poate dăuna la fel de mult ca lipsa ei. În general, au nevoie de 2-3 udări pe săptămână, în funcție de temperatură și tipul solului. În perioadele caniculare, când temperaturile depășesc 30 de grade, e necesar ca udarea să fie mai frecventă, chiar la două zile. Solul trebuie să fie mereu reavăn, dar nu băltit, pentru că rădăcinile sensibile ale vinetelor pot putrezi dacă stau prea mult în apă.

Cantitatea recomandată este de aproximativ 8-10 litri de apă pentru fiecare cuib, turnată la baza plantei, pentru a ajunge direct la rădăcină. Astfel, vinetele își vor dezvolta fructele mai repede, acestea vor fi mai dulci și mai suculente, fără gustul amărui pe care îl capătă uneori atunci când plantele suferă de secetă.

Specialiștii recomandă ca vinetele să fie udate dimineața devreme sau seara târziu, atunci când soarele nu arde puternic. Dacă apa se toarnă pe frunze în miezul zilei, picăturile pot funcționa ca o lupă și pot provoca arsuri. În plus, apa se evaporă rapid, iar plantele nu reușesc să o absoarbă.

De aceea, cel mai bine este ca udarea să fie făcută încet, la baza tulpinii, lăsând apa să pătrundă adânc în sol. O irigare superficială nu ajută, pentru că rădăcinile nu vor coborî în profunzime, iar planta va deveni vulnerabilă în fața secetei.

Tratamente care ajută vinetele să fie sănătoase

Pe lângă apă, vinetele au nevoie și de o îngrijire atentă împotriva dăunătorilor și a bolilor. Printre cele mai frecvente probleme se numără păduchii verzi, păianjenul roșu sau mana. Pentru a le preveni, se pot folosi tratamente bio pe bază de macerat de urzică sau ceai de coada-calului. Acestea întăresc planta și țin la distanță insectele.

De asemenea, un fertilizant natural pe bază de gunoi de grajd bine fermentat sau compost aduce un plus de nutrienți necesari fructificării. O dată la două săptămâni, se poate aplica o fertilizare lichidă cu potasiu și fosfor, care stimulează coacerea rapidă și uniformă a fructelor.

Este bine de știut că vinetele au nevoie și de aerisirea tufei. Prin eliminarea frunzelor îngălbenite și a celor care umbresc excesiv florile, circulația aerului devine mai bună, iar planta se concentrează pe fructificare.

Îngrijirea vinetelor nu este complicată, dar necesită atenție și regularitate. Udarea corectă, la timp și cu cantitatea potrivită de apă, face ca aceste legume să se dezvolte frumos, să se coacă mai repede și să fie dulci. Combinate cu tratamente simple și naturale, vinetele de grădină vor aduce gospodinelor o recoltă bogată și gustoasă, numai bună pentru salată, zacuscă sau orice preparat tradițional de vară.

