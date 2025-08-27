Ultima oră
Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
27 aug. 2025 | 16:34
de Bianca Dumbrăveanu

De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea

Monden
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Andi Moisescu

În ultimele luni, fanii lui Andi Moisescu au observat o schimbare vizibilă în aparițiile publice ale prezentatorului de la Pro TV. Dacă în aprilie 2024, pe pagina sa oficială de Facebook, apărea în fotografii purtând verigheta pe mâna stângă, doar o lună mai târziu, în mai, aceasta dispăruse complet. Gestul nu a trecut neobservat, mai ales în contextul speculațiilor tot mai des întâlnite despre relația sa cu Olivia Steer și despre o posibilă ruptură. Cu toate acestea, nici Andi Moisescu, nici Olivia Steer nu au confirmat sau infirmat oficial zvonurile legate de o posibilă despărțire.

Verigheta, detaliul care a atras atenția

Schimbarea a fost remarcată mai întâi de internauți, care au comparat fotografiile postate la distanță de câteva săptămâni. Dacă în aprilie 2024 verigheta era vizibilă, în luna mai ea lipsea din toate imaginile cu Andi Moisescu. În lumea showbizului, astfel de detalii devin adesea semnale discrete despre viața personală a vedetelor, iar lipsa unui simbol atât de puternic a ridicat multe semne de întrebare.

Sursa: Facebook

Sursa: Facebook

Zvonurile au fost amplificate și de faptul că, în aparițiile recente, prezentatorul a ales să vorbească mai mult despre copiii săi și mai puțin despre soție.

„Discuțiile despre fosta parteneră, Olivia Steer, au dispărut complet în ultima perioadă, iar Andi a vorbit doar despre copii, pe care a recunoscut că îi vede destul de rar”, notează cancan.ro.

O căsnicie de peste două decenii

Andi Moisescu și Olivia Steer au format unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul românesc. Povestea lor de dragoste a început în Ajunul Crăciunului din 2002, când s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun. Deși la început drumurile lor s-au despărțit, legătura a rămas vie prin mesaje și apeluri telefonice.

Vezi și:
Andi Moisescu ar fi divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie

Revederea de după sărbători i-a adus împreună ca un cuplu.

Sunt căsătoriți din anul 2004, iar împreună au doi băieți, David și Luca. Căsătoria lor, desfășurată în prezența a aproximativ 200 de invitați, a fost urmată de nașterea lui David în 2006 și, doi ani mai târziu, a lui Luca.

„Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”, povestea Olivia Steer într-un interviu din trecut.

Declarațiile recente ale prezentatorului

Andi Moisescu este tatăl a doi băieți, David și Luca, în vârstă de 18, respectiv 16 ani. Chiar dacă are o carieră solidă în televiziune, prezentatorul preferă să nu îi influențeze în alegerea drumului profesional, ci să îi susțină în mod discret și să le urmărească pasiunile.

Luca și-a descoperit recent un interes pentru producția cinematografică, după ce a lucrat la realizarea unui film de lung metraj.

„A fost parte din echipa de producție și cred că va continua povestea asta. Filmul era produs în România, dar nu era românesc. Mi-a zis că a fost extrem de fascinant și că își dorește să o ia pe direcția asta”, a povestit Andi pentru Unica.

David, în schimb, pare mai atras de domeniul în care activează tatăl său. Pasionat de sporturile urbane și de evenimente publice, el a început să se implice în organizarea și prezentarea unor concursuri și și-a exprimat dorința de a lucra direct alături de Andi în compania sa de producție.

Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Imaginile momentului! Ce face Dragoș Anastasiu după ce Nicușor Dan i-a semnat demisia din Guvern
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Adevarul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt decenii
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Zodia răsfățată de astre în septembrie 2025: bani, dragoste și noroc pe toate planurile
Zodia răsfățată de astre în septembrie 2025: bani, dragoste și noroc pe toate planurile
Horoscop
acum 2 ore
Mască hidratantă pentru față: de ce este atât de importantă în viața de zi cu zi (P)
Mască hidratantă pentru față: de ce este atât de importantă în viața de zi cu zi (P)
Social
acum 4 ore
Designul contează: cum au evoluat paturile de pescuit în ultimii ani (P)
Designul contează: cum au evoluat paturile de pescuit în ultimii ani (P)
Social
acum 4 ore
Momente grele pentru Jador și Oana Ciocan: băiețelul lor ar avea covid. Cântărețul, reacție neașteptată când a fost întrebat despre cel mic
Momente grele pentru Jador și Oana Ciocan: băiețelul lor ar avea covid. Cântărețul, reacție neașteptată când a fost întrebat despre cel mic
Monden
acum 8 ore
Parteneri
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Click.ro
EXCLUSIV PAPARAZZI Afaceristul Dorin Cocoș gustă din nou din dulceața vieții. A cincea blondă și un pepene roșu FOTO și VIDEO
Mediaflux
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro