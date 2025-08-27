De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea

În ultimele luni, fanii lui Andi Moisescu au observat o schimbare vizibilă în aparițiile publice ale prezentatorului de la Pro TV. Dacă în aprilie 2024, pe pagina sa oficială de Facebook, apărea în fotografii purtând verigheta pe mâna stângă, doar o lună mai târziu, în mai, aceasta dispăruse complet. Gestul nu a trecut neobservat, mai ales în contextul speculațiilor tot mai des întâlnite despre relația sa cu Olivia Steer și despre o posibilă ruptură. Cu toate acestea, nici Andi Moisescu, nici Olivia Steer nu au confirmat sau infirmat oficial zvonurile legate de o posibilă despărțire.

Verigheta, detaliul care a atras atenția

Schimbarea a fost remarcată mai întâi de internauți, care au comparat fotografiile postate la distanță de câteva săptămâni. Dacă în aprilie 2024 verigheta era vizibilă, în luna mai ea lipsea din toate imaginile cu Andi Moisescu. În lumea showbizului, astfel de detalii devin adesea semnale discrete despre viața personală a vedetelor, iar lipsa unui simbol atât de puternic a ridicat multe semne de întrebare.

Zvonurile au fost amplificate și de faptul că, în aparițiile recente, prezentatorul a ales să vorbească mai mult despre copiii săi și mai puțin despre soție.

„Discuțiile despre fosta parteneră, Olivia Steer, au dispărut complet în ultima perioadă, iar Andi a vorbit doar despre copii, pe care a recunoscut că îi vede destul de rar”, notează cancan.ro.

O căsnicie de peste două decenii

Andi Moisescu și Olivia Steer au format unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul românesc. Povestea lor de dragoste a început în Ajunul Crăciunului din 2002, când s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun. Deși la început drumurile lor s-au despărțit, legătura a rămas vie prin mesaje și apeluri telefonice.

Revederea de după sărbători i-a adus împreună ca un cuplu.

Sunt căsătoriți din anul 2004, iar împreună au doi băieți, David și Luca. Căsătoria lor, desfășurată în prezența a aproximativ 200 de invitați, a fost urmată de nașterea lui David în 2006 și, doi ani mai târziu, a lui Luca.

„Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”, povestea Olivia Steer într-un interviu din trecut.

Declarațiile recente ale prezentatorului

Andi Moisescu este tatăl a doi băieți, David și Luca, în vârstă de 18, respectiv 16 ani. Chiar dacă are o carieră solidă în televiziune, prezentatorul preferă să nu îi influențeze în alegerea drumului profesional, ci să îi susțină în mod discret și să le urmărească pasiunile.

Luca și-a descoperit recent un interes pentru producția cinematografică, după ce a lucrat la realizarea unui film de lung metraj.

„A fost parte din echipa de producție și cred că va continua povestea asta. Filmul era produs în România, dar nu era românesc. Mi-a zis că a fost extrem de fascinant și că își dorește să o ia pe direcția asta”, a povestit Andi pentru Unica.

David, în schimb, pare mai atras de domeniul în care activează tatăl său. Pasionat de sporturile urbane și de evenimente publice, el a început să se implice în organizarea și prezentarea unor concursuri și și-a exprimat dorința de a lucra direct alături de Andi în compania sa de producție.