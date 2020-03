De când are Alex Bodi o relație cu rusoaica Daria Radionova. A înșelat-o pe Bianca Drăgușanu?

La doar câteva ore după ce era pe aproape să devină un bărbat liber, presa l-a cuplat pe Alex Bodi cu rusoaica Daria Radionova. Afaceristul dezminte, ba chiar trece de la amenințări la promisiuni, dorind-o din nou în viața lui pe Bianca Drăgușanu. A înșelat-o sau nu pe blondină?

Procesul de divorț dintre Alex Bodi și Bianca Drăgușanu, care se judecă în regim de urgență, la mijloc apărând violența, s-a amânat cu o săptămână în vederea administrării probatoriului depus de cele două părți.

Afaceristul a trecut de la amenințări la promisiuni și acum este dispus să riște totul pentru a reveni în brațele soției. Între timp, au ieșit la suprafață alte situații, anume câteva poze postate atât de Bodi, cât și de rusoaică, din care reieșea că erau împreună în aceeași locație. Ambii au șters repede imaginile și au negat o eventuală escapadă.

Din acest punct, omul de afaceri a fost acuzat că ar fi avut o relație extraconjugală cu Daria, o afaceristă excentrică ce trăiește la Londra. De altfel, cei doi au fost văzuți la un moment dat împreună, când Bodi nu divorțase încă de Bianca. Cum speculațiile au continuat, afaceristul a ieșit la declarații pentru a clarifica dacă rusoaica a fost sau nu motivul separării lui de blondină.

„Hai să îți spun… Eu pe Daria am cunoscut-o cam acum o lună. Eu am avut o întâlnire cu câțiva oameni de afaceri și bancheri, la care a venit și fata aceasta care însoțea pe unul dintre partenerii mei de discuție. Atunci ne-am cunoscut iar ea s-a împrietenit cu iubitele prietenilor mei, au ieșit de câteva ore în oraș, și-au făcut unghiile împreună, chestii de genul ăsta. Așadar, să fie clar, eu nu am nici o treabă cu fata asta. Acesta este adevărul”, a declarat Alex Bodi pentru WOWbiz.ro.