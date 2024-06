David Popovici, un nou record mondial: A fost cel mai rapid din lume, dar timpul lui nu va fi omologat! Motivul e incredibil

David Popovici are parte de un Campionat European se vis la Belgrad. După ce a triumfat în finala de la 100 metri liber, înotătorul român a obținut un timp mai bun decât record mondial, însă acesta nu va fi omologat. Iată de ce nu este posibil acest lucru.

David Popovici, al treilea timp din istorie la 100 metri

David Popovici este într-o formă de zile mari înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris, unde va începe competiția pe 28 iulie cu proba de 200 m liber. Înotătorul a câștigat cursa de la 100 metri liber, la Campionatele Europene de la Belgrad, în 46,88 secunde, fiind la doar opt sutimi de recordul mondial.

Românul și-a apărat titlul cucerit acum doi ani la Roma și a stabilit al 3-lea cel mai bun timp din istoria probei. A fost cea de-a treia sa finală europeană de seniori la 100 metri liber. Precedentele au fost la Budapesta în 2021, locul 6 cu timpul de 48,08 secunde și la Roma 2022, medalie de aur cu timpul de 46,86 secunde.

„Am fost foarte aproape de recordul mondial şi nu mă aşteptam la asta, dar cred că ar trebui să am mai multă încredere în mine. Când am auzit că mi-a fost doborât recordul, am vrut să vin din ce în ce mai aproape de noul record, poate chiar să îl depăşesc în viitor.

E mai bine să nu fiu favorit, aşa cum eram înainte. Nu sunt cel mai rapid şi asta mă motivează foarte mult. Dacă ai o strategie bună ai şanse mari de succes”, a spus David Popovici după cursa de aseară.

De ce nu este omologat recordul mondial al lui David Popovici

David Popovici a obținut un timp extraordinar în ștafeta de 4×100 de metri a României, în calificările pentru finală. Echipa țării noastre a terminat în 3:14.20 și doar Serbia, marea favorită la aur, și Croația au obținut timpi mai buni. În urma acestui rezultat, România are șanse la o medalie istorică în proba de ștefată.

Campionul român a terminat cele două lungimi de bazin după 46,66 secunde, un timp mai bun decât recordul mondial, dar nu va fi omologat. David Popovici ar fi devenit din nou deținătorul recordului mondial și timpul său ar fi fost luat în calcul dacă ar fi intrat în primul schimb al ștafetei. Dar el a intrat în ultima tură de bazin.

Urmează cursa de 200 metri liber

David Popovici a intrat în seriile pentru finala cursei de 200 metri liber. El a înotat cele patru lungimi de bazin în 1:45,44 și joi seară, de la ora 19:46, va evolua în semifinale.

Finala probei de 200 metri liber este programată vineri de la ora 19:36.