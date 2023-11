David Popovici, transformat în operă de artă, pe un perete de pe Ștefan cel Mare. Reacții copleșitoare FOTO

În aceste zile, dacă mergi prin București s-ar putea să dai de câteva afișe mari, postate pe fațadele blocurilor, iar imaginea acestei campanii este David Popovici, transformat în operă de artă. Citește mai departe și află despre ce este vorba.

Organizatorii acestei campanii, Asocția EDIT și Sweet Damage Crew, au decis să lanseze un eveniment intersant ”Outline StreetArt Festival 2023”, iar ce reprezentant mai bun al acestor zile, decât performerul David Popovici.

Festivalul aflat deja la a treia ediție este realizat și cu sprijinul Primăriei Sector 2, prin Centrul Cultural ”Mihai Eminescu” (fost Jean Louis Calderon), și care a avut debutul la începutul lunii trecute în Parcul Lacul Tei din Capitală.

”Prin acest eveniment, aflat deja la a 3-a ediţie, aducem arta mai aproape de comunitate şi sprijinim revitalizarea urbană a oraşului, după modelul altor capitale din vestul Europei.

Le oferim artiştilor locali o platformă legală pentru a-şi exprima talentul, iar ei, prin arta pe care o realizează aduc un plus de inspiraţie, optimism şi coloare în vieţile oamenilor care trec zi de zi pe lângă lucrări. Festivalul a crescut de la an la an, oamenii sunt entuziasmaţi de iniţiativele noastre şi îşi doresc reabilitarea pereţilor gri care predomină oraşul nostru.

Noi ne dorim ca în viitor evenimentul să se dezvolte şi să apară pe harta celor mai importante festivaluri de profil din Europa”, spune Liviu Zorilă, directorul Asociaţiei E.D.I.T., organizator al festivalului, într-un comuicat preluat de Agerpres.