David Popovici ține mereu cu el în bagaj un obiect, dar acum a renunțat la el. Ce era și de ce a luat această decizie

David Popovici se pregătește intens pentru Campionatele Mondiale de la Fukuoka, care se vor desfășura în perioada 23-30 iulie, acesta revenind în bazin la finalul lunii. Dublu campion mondial și european la 100 și 200 de metri liber a participat la ultimul concurs în țară înaintea turneului, el fiind așteptat de o mulțime de fani care îl iubesc și îi apreciază munca, talentul și dedicarea. Recent, David Popovici a recunoscut cu părere de rău că a renunțat la un obiect pe care îl avea întotdeauna cu el. Ce l-a determinat să facă acest lucru?

David Popovici a participat recent la Cupa României de la Otopeni, acolo unde a fost așteptat de sute de fani veniți din toate colțurile țării. Dacă pentru unii sportivi, asaltarea de către fani devine chinuitoare, sportivul a declarat că primește cu toată inima felcitările și energia pozitivă venită din partea oamenilor. Mai mult, tânărul campion încearcă să le acorde tuturor atenția cuvenită, glumind cu ei, oferindu-le autografe și făcând fotografii.

”Cupa României a fost unul dintre cele două concursuri pe care le am înainte de Mondiale. E nevoie de ele pentru că nu e suficient doar să te antrenezi, trebuie să vezi și în regim de concurs ce poți realiza. În ceea ce-i privește pe fani, fac tot ce pot să fac.

Sportivul a declarat că, în ultimul an, nu a existat zi în care să nu ofere autografe fanilor, însă acum, lucrurile s-au schimbat puțin, căci a intervenit presiunea timpului, date fiind pregătirile pentru campionatele din Japonia. El a dezvăluit că avea mereu la el un marker pe care îl folosea pentru a însemna diverse obiecte ale fanilor, însă acum a renunțat la el pentru că îl pierdea mereu.

„Nu prea am avut zile fără să dau autografe. Poate doar dacă am fost plecat, dar și în afară, prin Olanda, Italia, a fost la fel: sunt țări în care sunt mulți români. Chiar obișnuiam să am un marker cu mine în ghiozdan pentru astfel de situații. Dar le pierdeam foarte des și acum nu mai am”, a declarat amuzat David Popovici, care se pregătește non-stop pentru Mondialele de la Fukuoka, unde va înota la probele sale favorite, 100 și 200 metri liber, pentru a-și menține în continuare titulatura de campion.