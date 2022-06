David Popovici, peste Gică Hagi?! Distincția pe care nu a primit-o cel mai mare fotbalist al României

Românul David Popovici, dublu campion mondial la natație, a uimit lumea sportivă cu performanțele obținute la Budapesta, unde a câștigat probele de 100 și 200 de metri liber. Înotătorul de 17 ani a devenit primul, după aproape cinci decenii, care obține dubla victorie. Asta s-a mai întâmplat în 1973, datorită americanului Jim Montgomery. La revenirea în țara natală, tânărul va fi decorat cu cea mai înaltă distincție a statului român.

Altă veste bună despre David Popovici

Președintele României, Klaus Iohannis, a decis să îl decoreze pe David Popovici (17 ani), dublul campion mondial la natație, cu cea mai înaltă distincție a statului român, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler. Cel mai mare înotător din istoria țării noastre, a cucerit medaliile de aur în probele de 100 și 200 de metri liber la CM de la Budapesta (Ungaria).

Primește cea mai înaltă distincție a statului român

Performanțele lui David Popovici la Campionatele Mondiale de la Budapesta vor fi răsplătite de liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis. Șeful statului îi va acorda cea mai înaltă distincție a statului român, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler. De asemenea, si antrenorul Adrian Rădulescu va primi Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de cavaler. Ceramonia de premiere urmează să aibă loc după revenirea celor doi din capitala Ungariei.

„Prin talentul, dăruirea, devotamentul și profesionalismul său, demonstrate atât în bazinul de înot, cât și în afara sa, David Popovici a promovat numele țării noastre în întreaga lume. David Popovici este un model pentru tânăra generație și un veritabil ambasador al sportului, iar energia depusă în slujba afirmării înotului pe plan internațional reprezintă un câștig uriaș pentru România”, a transmis Administrația Prezidențială.

Ce reprezintă Ordinul Național „Steaua României”

Ordinul Național „Steaua României” în grad de cavaler este acordat începând cu anul 1998 de către președinte, după ce această prerogativă a aparținut regelui între 1877 și 1947. Lista celor decorați cuprinde profesori, demnitari, veterani de război, deținuți, actori, balerini, ambasadori, primari și medici. Personalitățile din lumea sportului care au primit această distincție în grad de cavaler sunt următoarele. Trebuie precizat că Gică Hagi nu a primit distincția, deși este cel mai mare fotbalist al României:

2009 – Mircea Lucescu

2012 – Octavian Morariu

2014 – Anghel Iordănescu

2017 – Emerich Ienei

2018 – Simona Halep

2019 – Ivan Patzaichin.

Bani de la Guvern pentru dublul campion mondial la natație

De asemenea, David Popovici va primi din partea Guvernului României un milion de lei, echivalentul a 200.000 de euro, pentru medaliile de aur de la Mondialul de Natație: „În cadrul ședinței de Guvern, am luat decizia de a recunoaște performanța sportivului nostru, David Popovici, și în felul acesta am decis că, fiind vorba despre o performanță excepțională, să avem o recunoaștere pe măsură. Am hotărât să-i fie alocată, din fondul de rezervă, o sumă în valoare de 1 milion de lei”, a spus premierul Nicolae Ciucă.