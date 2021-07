David Popovici mai are o șansă la medalia olimpică. Ce a făcut „Racheta din România” în finala de 100 m liber

David Popovici este considerat deja marea revelație a înotului mondial. Deși nu a obținut vreo medalie olimpică, românul a impresionat cu potențialul arătat la doar 16 ani. El a fost aproape de bronzul probei de 200 m liber, lipsindu-i un „vârf de unghie”. David a concurat și în finala probei de 100 m liber, dar va lua startul și în seriile celei de 50 m liber.

David Popovici a devenit deja unul dintre punctele de atracție ale Jocurilor Olimpice 2020. Înotătorul român de doar 16 ani a impresionat prin calitățile, dar și prin performanțele obținute la vârsta sa. Triplu campion european la juniori, David s-a luptat la Tokio cu băieții din „liga mare” a înotului mondial. Și a făcut-o cu succes, luptându-se de la egal la egal cu aceștia. A fost la două sutimi de secundă de bronzul la 200 m liber, el având și o explicație amuzantă pentru diferența ce l-a despărțit de o medalie: și-a ros unghiile.

Mi le-am ros, mi le rod de când sunt mic! Poate dacă lăsam o unghie, ajungeam locul 3. Dar nu mai contează, am venit aici setat să înot cât de bine pot eu, am și reușit, nu aș putea să fiu mai fericit. Să vedem ce o să-mi reproșeze antrenorul Adrian Rădulescu. Eu nu pot decât să mă bucur pentru tot ce am făcut! O să se bucure și el, sunt sigur. Scopul meu, inițial, nu a fost să iau o medalie, ci să câștig cât de multă experiență se poate”, a spus David Popovici pentru GSP.ro.