David Popovici, gest umanitar pentru o fostă sportivă. Ce a scos la licitaţie înotătorul

David Popovici a surprins cu un gest umanitar făcut pentru o fostă vicecampioană mondială. Tânărul a scos la licitație ceva deosebit pentru el. Majoritatea oamenilor au rămas surprinși de acțiunile sale. Dublul campion a luat parte recent la o campanie care avea ca scop strângerea de fonduri pentru Florentina Filipovici. Băiatul poate să se numească acum și campion de zi cu zi.

David Popovici, gest umanitar: băiatul a surprins pe toată lumea

David Popovici s-a implicat recent într-o acțiune caritabilă pentru Florentina Filipovici. Aceasta este o vicecampioană mondială la canotaj la juniori. Înotătorul și-a scos la licitație echipamentul pentru a o ajuta să strângă banii necesari. Tânărul a strâns deja suma impresionantă de 40.000 de euro în cadrul campaniei demarate de Hope and Homes for Children.

Fosta sportivă se luptă în prezent cu o boală grea și nu are unde să locuiască cu cei trei copii ai săi. David Popovici și-a donat casca și ochelarii cu care a concurat la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Budapesta. Cel din urmă s-a alăturat Hope and Homes for Children și a făcut un apel la donații pentru a-i oferi un ajutor fostei sportive. Fundaţia a demarat în primăvara acestui an construcţia unei case cu trei camere pentru femeie. Pentru finalizarea, mobilarea și utilarea locuinței erau nevoie fonduri suplimentare.

,,Florentina are nevoie de sprijinul nostru pentru a-și putea achiziționa o casă în care să locuiască alături de cei 3 copii. Fiecare ajutor contează, indiferent de sumă! Puțin câte puțin avem încrederea că împreună vom reuși să strângem cei 30.000 de euro care pentru fosta canotoare și micuții ei înseamnă un acoperiș deasupra capului”, este anunțul Federației Române de Canotaj.

,,Am strâns o bună parte din acești bani, dar mai avem nevoie”

Canotorul Marius Cozmiuc a declarat în urmă cu ceva timp că mai mulți sportivi au vorbit între ei pentru a strânge bani pentru aceasta. De asemenea, el a subliniat că s-a strâns o sumă frumoasă, dar mai este nevoie pentru a o ajuta pe fosta sportivă.