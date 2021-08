David Popovici a încins internetul cu o singură poză. Ce propuneri a primit instant din partea femeilor

David Popovici a încins internetul cu o singură poză. Înotătorul-minune al natației românești și-a luat o binemeritată vacanță. După ce a uimit prin performanțe și potențial la Jocurile Olimpice 2020, David Popovici a preferat să se refugieze departe de căldura din București.

David Popovici a încins internetul cu o singură poză. Înotătorul care va împlini 17 ani pe 15 septembrie a făcut furori la Jocurile Olimpice de la Tokio. Popovici s-a clasat pe locurile 4 și 7 în probele de 200 m, respectiv 100 m liber. El s-a bătut de la egal la egal cu seniorii înotului mondial, lăsând o impresie puternică mai ales prin potențialul pe care-l are. Deja, Popovici e văzut ca un viitor campion la viitoarea Olimpiadă, cea din 2024 de la Paris.

David Popovici a devenit și un adevărat star media, el fiind în atenția opiniei publice odată cu performanțele sale olimpice. Astfel, s-a aflat că a început înotul la 4 ani, la recomandarea unui medic ortoped făcută pentru diagnosticul de scolioză pe care-l primise. Popovici a bătut primele recorduri naționale la 10 ani, iar anul acesta a devenit triplu campion european la juniori, stabilind și două recorduri mondiale. El este elev în clasa a XI-a la Colegiul „George Coșbuc” din Capitală.

David Popovici a ajuns și în atenția altor țări, dornice să-l „înregimenteze” pe înotătorul român. El a primit deja mai multe propuneri pentru continuarea studiilor din partea unor universități din SUA și Europa. Cu ocazia premierii sale de către ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, Popovici a declarat că urmează să se decidă asupra drumui pe care-l va urma. Dar a mărturisit că lasă aceste griji pentru după o perioadă de relaxare.

Sunt într-un fel de punct de cotitură al vieţii mele în care trebuie să mă decid dacă rămân în România, Europa sau mă duc pe vreun alt continent să continui studiile. Am lăsat toate aceste gândiri până după vacanţă, pentru că am vrut să las tot stresul şi gândurile până după ce mă voi relaxa, pentru că am nevoie de o pauză, dar sunt convins că, având atâţia oameni geniali în jurul meu, voi reuşi să mă descurc foarte bine, indiferent de ce variantă”, a spus David Popovici la festivitatea de premiere de la Ministerul Educației.