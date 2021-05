David Măruță are prima sa emisiune. Ce va face fiul lui Cătălin alături de o domnișoară frumoasă VIDEO

David Măruță are prima sa emisiune! Copilul cel mare din familia Măruță se bucură de o reușită extrordinară la doar 10 ani. Cunoscutul fiu al celor două vedete va aduce surprize aparte pentru fanii săi și ai părinților într-un proiect nou pe care îl are alături de o domnișoară frumoasă.

Carina Dăneţiu şi David Măruţă vin cu un proiect sub numele de „Eroii internetului”. Cei mai mulți din fanii celebrului cuplu de vedete se întrebau când va veni momentul în care unul din cei mici va ieși mai mult la rampă decât în cazul canalului de YouTube unde se filmează familia.

Iată că așteptarea nu a mai durat mult, așa că cei interesați de proiectul unde micuțul de 10 ani e în prim-plan se apropie cu pași repezi. Aceștia vor face cunoștință cu „Eroii internetului” în cadrul unui podcast la Itsy Bitsy.

Câteva din mesajele noii emisiuni sunt: „Distribuie cu prudenţă”, „Protejează-ţi secretele”, „Nu muşca momeala”. Copiii vor vorbi pentru prietenii lor din online zilnic, de la orele 7.25, 14.55 şi 19.55, într-un proiect lansat de postul de radio alături de Asociația ADFABER (ONG axat pe schimbarea socială cu ajutorul tehnologiei).

David și Carina urmează să povestească zilnic la radio din experiențele lor la școală, din familie, cu prietenii și să detalieze modul în care explorează ei viața în vremurile în care internetul e baza noii generații.

Aceștia vor pune punctul pe „i” în cazul utilizării rețelelor în siguranță și folosirii doar în partea bună și utilă în ceea ce privește virtualul, explică oficialii Itsy Bitsy: „Ne spun cum pot copiii să fie în siguranţă în spaţiul digital, unde sunt zilnic, fie că fac şcoală, socializează cu prietenii, caută informaţii sau se distrează.”

– Pe internet, veştile circulă repede, şi cele bune, şi cele rele. De aceea, ai mare grijă ce veşti împărtăşeşti, căci odată postate, ele nu mai pot fi controlate sau şterse;

– Dacă te-ar întreba un străin care este adresa ta, i-ai spune? Bineînţeles că nu! La fel ar trebui să faci şi când eşti pe internet, indiferent dacă eşti copil sau adult;

– La fel ca în viaţa reală, contează să fii o influenţă pozitivă atunci când eşti on-line

„Când ai primul copil în familie tinzi să nu-l împarți cu nimeni până la prima aniversare unde vin fini, prieteni, care fac poze și nu te întreabă și postează imagini cu copilul tău și apar pe Facebook, deși tu nu ai vrut asta. Doar că asta e lumea în care trăim și oamenii au devenit atât de dependenți de a posta ce fac, unde sunt, cu cine, sunt atât de dornici încât nu mai poți să controlezi chestia asta.

Am trecut cu David prin asta. Nu am avut adresă de Facebook pentru David, nu aveam de gând să-l expunem, din contră, simțeam să-l păstrăm pentru noi. Viețile noastre și carierele noastre erau atât de expuse încât am zis că copilul e al nostru, nu îl împărțim cu nimeni”

Andra (Sursa: podcast Mihai Petre)