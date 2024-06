Data exactă când Irina Columbeanu vine în România. Monica Gabor a dat-o de gol, tatăl ei este în culmea fericirii

După ce a auzit că fiica lui va veni să-l viziteze, Irinel Columbeanu a declarat că abia așteaptă să o vadă pe Irina.

„Cu fiica mea vorbesc destul de des. Recent m-am auzit cu ea și mi-a cerut o procură pentru că îi trebuie pe la ambasadă, pentru pașaport, să vină în România. O să vină în țară luna care vine. Nu știu să îți zic data exactă. O aștept cu nerăbdare. Nu a mai venit în România din 2018, au trecut cinci ani de atunci. O aștept pe Irina cu sufletul la gură. Am vorbit cu ea și m-am bucurat foarte mult. Am vorbit chiar și cu Monica prin mesaje și mi-a spus că se bucură din suflet că am luat legătura cu Irina”, declara Irinel Columbeanu.