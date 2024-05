Ce a făcut Irinel Columbeanu în ziua în care a împlinit 67 de ani. Imaginile vorbesc de la sine, cine i-a fost alături

A fost unul dintre cei mai bogați oameni din România, însă a ajuns la sapă de lemn. Irinel Columbeanu, căci despre el este vorba, a împlinit ieri vârsta de 67 de ani. Fostul om de afaceri și-a sărbătorit ziua de naștere într-un restaurant de lux din Otopeni. Cu cine a petrecut Irinel de ziua lui, puteți afla în continuarea articolului curent.

În urmă cu mai mulți ani, Irinel Columbeanu trăia în lux și opulență. Ei bine, acele vremuri au apus, iar fostul milionar de la Izvorani locuiește acum într-un centru de seniori din Snagov. Pe 27 mai 2024, Irinel a împlinit 67 de ani, iar cu această ocazie, prietenii săi de suflet au decis să-l scoată în oraș.

După cum vă spuneam, fostul afacerist și apropiații săi au sărbătorit într-un restaurant de lux din Otopeni. Ion Cassian, patronul azilului din Ghermănești, și Serghei Mizil s-au aflat printre cei prezenți la masă. După cum mărturisește chiar Irinel Columbeanu, Serghei a întreținut atmosfera cu glumele sale. Imagini de la eveniment puteți găsi în galeria foto.

„De ziua mea de naștere am fost la un local frumos cu mai mulți prieteni. Nu am primit cadou cine știe ce chestii să pot spune, dar important că ne-am simțit cu toții bine. Serghei Mizil a făcut o atmosferă super cu glumele lui, am râs cu toții la masă. Întâlnirea a durat cam până la 22.00, după care fiecare a plecat acasă”, a mărturisit Irinel Columbeanu, potrivit celor de la Click!.