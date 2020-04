Data exactă când expiră starea de urgență în România. Când vom putea ieși din casă fără declarație

România se află în ”Stare de Urgență” din data de 16 martie, în urma promulgării legii de către Președintele Klaus Iohannis, iarîn data de 6 aprilie tot Klaus Iohannis anunța într-o conferință de presă ca actuala stare se va prelungi cu încă lună de zile.

Data exactă când expiră starea de urgență în România

România trece printr-o perioadă grea în aceste zile iar autoritățile încearcă, pe cât se poate, să reducă riscurile extinderii pandemiei COVID-19. În aceste condiții era de așteptat ca decizia Președintelui să fie aceea de a prelungi ”Starea de Urgență” , la nivel național. Termenul declarat a fost de încă o lună, astfel că, dacă ar fi să facem un calcul minim, ținând cont de data la care în România s-a instaurat ”Starea de Urgență”, am putea ști cu exactitate la ce dată am putea să ne întoarcem la activitățile noastre de zi cu zi.

Când vom putea ieși din casă fără declarație

Așadar, în urma unui calcul matematic, simplu, dacă am intrat în ”Starea de Urgență” în data de 16 martie și adăugăm și luna anunțată în plus, data la care am putea reveni, cât de cât la normal, este cea de 14 mai 2020. Dar această dată nu este sigură, deoarece totul depinde de evoluția crizei epidemice și de numărul de persoane, în creștere de altfel, infectate cu coronavirus. Klaus Iohannis, în conferința de presă în care anunța prelungirea acestei stări, a încercat să sensibilizeze opinia publică, apelând la bunul simț și la capacitatea fiecăruia de a înțelege situația în care ne aflăm în acest moment.