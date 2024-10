Dansatoarea Andreei Bălan, dezvăluiri despre concertul de la Sala Palatului. Ce se întâmpla în culise, în timp ce artista plângea pe scenă la marele moment al împăcării cu tatăl ei EXCLUSIV

Concertul de pe 16 octombrie al Andreei Bălan a făcut să curgă râuri de cereneală în paginile publicațiilor din România. A avut momente memorabile și a dezvăluit în fața publicului o artistă complet nouă, reinventată și asumată. Metamorfoza s-a petrecut direct și simplu în fața a mii de spectatori care au stat cu sufletul la gură, însă culisele acestui spectacol de amploare au rămas până în acest moment un mister…

Andreea Anghel, dansatoare de performanță și coregraf cu sute de premii naționale și internaționale, parte din baletul Andreei Bălan, ne-a povestit în EXCLUSIVITATE ce s-a întâmplat în spatele cortinei, în timpul concertului. Iată cât de mult s-a muncit, dar și cât s-a plâns și s-a râs acolo unde publicul nu a avut acces.

Dansatoarea Andreei Bălan, culisele unui concert de poveste

Biba, cum i se mai spune Andreei Anghel, ne-a introdus în lumea din spatele scenei. Acolo, pentru cele aproape 3 ore de spectacol, s-a muncit timp de 5 luni. A fost un consum nu doar de bani, așa cum se vehiculează peste tot, ci și de energie, timp, imaginație, creativitate, dorință și muncă asiduă.

Cat de greu este să lucrezi cu Andreea Bălan? Care este nivelul și cum faci față, tu ca dansator?

Nu aș spune ca este greu să lucrezi cu Andreea Bălan, aș spune ca este greu să lucrezi pentru Andreea Bălan. Nu jobul cu ea, ci nivelul. Nivelul este performant, multă informație coregrafică, grea și pretenții ridicate în tot ceea ce privește momentele. Ca dansator trebuie să te ridici la nivelul așteptărilor și orice ar presupune asta, trebuie făcut, chiar dacă uneori implică sacrificii, multă muncă, răbdare.

Care a fost atmosfera de pe scena Sălii Palatului, în seara spectacolului? A fost un concert eveniment, în care Andreea și-a pus viața și cariera pe tavă, în fața a 4.000 de spectatori. Cum ați simțit voi, echipa ei, această tensiune?

Ce am trăit a fost demn de film! Având în vedere ca în sfârșit a venit momentul la care toți am muncit, la care toți am sperat, la care toți am visat, ne a făcut să trăim fiecare moment pe scenă la maxim. Să simțim aplauzele, țipetele, omagiile din tot sufletul… Este o stare care dă dependență, o stare de fericire supremă în urma unei dorințe arzătoare de a reuși. Toată echipa a simțit, cot la cot, ce a însemnat acest proiect pentru Andreea, a fost tensiune, o tensiune benefică, doar din faptul că fiecare și a dorit să își facă treaba impecabil și asta a pus presiune pe toată lumea. Amploarea evenimentului a fost un alt factor de presiune, care aparent a funcționat perfect și care ne-a unit.

Momentul împăcării Andreei Bălan cu tatăl ei, din culise

Mii de spectatori din sală, dar sute de mii de acasă au urmărit și au citit cu sufletul la gură despre împăcarea dintre Andreea Bălan și tatăl ei, Săndel Bălan. Acesta din urmă este omul care i-a pus bazele din copilărie către cariera de astăzi, dar și cel pe care Andreea l-a acuzat cândva că i-a răpit cei mai frumoși ani ai vieții. Timpul a trecut, rănile s-au vindecat, iar Andreea l-a iertat, așa cum a mărturisit în fața publicului.

”Noi spunem te-am iertat, dar nu mereu conștient. E greu și durează până o poți face din suflet. (…) Indiferent de greșeli și de ceea ce se întâmplă, trebuie să învățăm să iertăm și să iubim necondiționat. Așa că pentru mine este cel mai greu moment. Este momentul meu vindecător.”, a spus Andreea printre lacrimi, atunci când la invitat pe scenă pe tatăl ei. ”Pentru mine este o seară specială pentru că sunt alături de minunata mea fiică. Te iubesc și sunt mândru de tine!”,a declarat tatăl Andreei Bălan, pe scena concertului.

Asta a fost în văzut tuturor și toți au putut comenta ce au văzut pe scenă. Publicul a simțit emoția și mulți s-au regăsit în aceste cuvinte, așa că și mai mulți au izbucnit în lacrimi. Dar iată cum a fost în culise…

”Momentul surpriză cu tatăl Andreei a fost o lecție pentru noi toți. O lecție despre iertare și acceptare, care în spate s-a lăsat cu multe lacrimi. Unde te uitai, toată lumea în culise căuta șervețel. Ea, ca o profesionistă pe scenă, nu a lăsat emoția să o controleze, însă am simțit-o din spate și am știut cât de greu este un astfel de moment. Se simțea în aer cât de important a fost acel capitol în Povestea Sufletului ei.”, ne-a declarat dansatoarea și coregrafa Andreea Anghel.

Povestea Sufletului Meu, o organizare uimitoare

Ne poți da câteva detalii legate de organizare? Ce amploare a avut evenimentul, în cifre?

Organizarea a fost mult mai mult decât se aștepta oricine la început când am pus ușor-ușor bazele concertului. A fost nevoie de o echipă extrem de mare și profi cu 20 de dansatori, 7 instrumentiști, 3 backing vocals, sunetiști, oameni care ne-au susținut și ne-au ajutat cu păr, costume, apă și tot ce am avut nevoie în ziua concertului. A fost o provocare pe toate părțile, care se pregătește în amănunt de mai bine de 5 luni, cu o echipă care atinge ușor 50 de oameni numai în ceea ce privește zona din ”apropierea scenei”.

Ați sărbătorit după concert sau ati fost prea obositi?

Nu am petrecut… Ultimele săptămâni au fost pline. Multă muncă, multe repetiții, emoții, stres, nerăbdare, toate cumulate pentru seara de 16 octombrie, o seară care a făcut ca toate eforturile să conteze. Noi, după ce am primit toate laudele, aplauzele, mulțumirile și am făcut poze, am plecat.

Ce a făcut Andreea Bălan, după concert. Momentul artistului

La final, după atâtea emoții și trăiri, toți cei care au urcat pe scenă au simțit nevoia eliberării tensiunilor, alături de cei dragi, care erau în sală. Doar Andreea Bălan a avut nevoie, câteva clipe, să mediteze la tot ce a fost, de data aceasta, cu sala goală.

”Ea a rămas să privească sala goală și să conștientizeze reușita. Eu una mi am strâns costumele, am respirat ușurată ca a ieșit și am încercat să procesez ce tocmai s-a întâmplat toată noaptea, ghidată de un sentiment de recunoștință unic, încă îmi este greu să cumulez tot ce am trăit alături de Andreea, pe scena sălii palatului. Afară ne așteptau oameni importanți lângă care fiecare și-a dorit să își serbeze reușita. Ne-am felicitat, ne-am luat în brațe, ne-am mulțumit pentru toată această călătorie ajunsă la destinație.”, a mai declarat Andreea Anghel, în EXCLUSIVITATE pentru Playtech.ro.