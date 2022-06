Daniil Medvedev, criză de nervi în finala de la Halle. Cum a reacționat antrenorul liderului mondial VIDEO

Daniil Medvedev, criză de nervi în finala de la Halle. Actualul lider mondial a pierdut pentru a doua oară consecutiv în ultimul act al unei competiții, la distanță de doar o săptămână. Deși a reușit să-i ia din nou locul lui Novak Djokovic în fruntea ierarhiei mondiale, Daniil Medvedev a ratat două trofee la rând, lucru ce l-a făcut să-și piardă cumpătul la adresa antrenorului său.

Daniil Medvedev, criză de nervi în finala de la Halle

Daniil Medvedev, criză de nervi în finala de la Halle. Rusul de 26 de ani a reușit să-i „fure” lui Novak Djokovic, pentru a doua oară în acest an, șefia ierarhiei ATP. Prima oară se întâmplase în luna februarie, pentru 3 săptămâni. Acum, Medvedev a profitat de punctele pierdute de Djokovic la Roland Garros și, mai ales, de cele de la Wimbledon.

„Nu este ceva ce mă presează (n.r. – gândul de a deveni numărul 1 mondial], pentru că sunt foarte fericit că am reușit să o fac deja. Îmi amintesc că la Indian Wells am pierdut, nu mi-a plăcut meciul meu împotriva lui Gael Monfils. Ei bine, ok, e tenis, am pierdut. Atunci am știut că o să pierd locul 1. Da, este ceva ce nu-mi poate lua nimeni și sunt foarte fericit că sunt iar lider. Înseamnă mult pentru mine fiindcă doar cei mai buni ajung atât de sus. Nu mulți jucători se pot lăuda cu asta. Este o motivație grozavă să rămân acolo, iar dacă pierd locul 1, să revin acolo”, a spus Medvedev într-o conferință de presă, referitor la statutul de lider mondial.

Cum a reacționat antrenorul liderului mondial

Daniil Medvedev a pierdut a doua finală consecutivă în circuitul ATP, după ce săptămâna trecută a fost învins de Tim Van Rijthoven (Olanda, 106 ATP), scor 6-4, 6-4 în ultimul act la Hertogenbosch. Rusul a disputat duminică și finala de la Halle, contra lui Hubert Hurkacz (Polonia, 12 ATP), iar liderul mondial a ratat din nou trofeul, scor 1-6, 4-6.

Nervos că nu i-a ieșit jocul în finala de la Halle, Daniil Medvedev a început să țipe la antrenorul său, francezul Gilles Cervara (41 de ani). Acesta nu a apreciat comportamentul elevului său, așa că s-a ridicat și a plecat în mijlocul meciului. După episodul tensionat, soția lui Daniil Medvedev, Daria, și-a acoperit fața cu palma și a părut stânjenită. La finalul jocului, liderul mondial i-a mulțumit partenerei sale, însă nu a spus niciun cuvânt despre antrenor.

„Daria, mulțumesc foarte mult pentru această săptămână. Nu e ușor să fii alături de mine pe teren uneori, dar sper că data viitoare va fi mai bine. De asemenea, le mulțumesc mult celor din public, îmi pare rău că n-am făcut meciul mai lung și mai interesant”, a spus Daniil Medvedev, citat de The Sun.

Medvedev nu va putea participa la Wimbledon, din cauza interzicerii jucătorilor din Rusia și Belarus de către organizatori. Dar, pe ansamblul clasamentului mondial, actualul lider ATP va fi avantajat, câtă vreme Djokovic nu va putea să-și apere cele 2.000 de puncte cuvenite pentru titlul câștigat anul trecut.

When your coach has seen enough 😶#TWO22 pic.twitter.com/EnxYY7vhdM — Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2022