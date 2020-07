Cum arată Daniela Gyorfi în costum de baie. Are 51 de ani, dar nu ezită să-și expună silicoanele la plajă FOTO

Daniela Gyorfi este adepta intervențiilor estetice și a unor proceduri de îmbunătățire fizică non-invazive, fiind chiar prima vedetă din România care a recunoscut că și-a pus silicoane. Imediat după această mărire, cântăreața de origine maghiară a pozat într-o revistă pentru bărbați, iar ce a văzut în imagini nu i-a plăcut, așa că a trecut din nou pe la medicul estetician. De atunci, tot calcă pragul cabinetelor de chirurgie estetică, dar toată munca a fost cu folos, căci la 51 de ani arată impecabil, ba chiar încredere de sine pierdută cândva tresaltă astăzi, făcând-o să pozeze fără opreliști chiar și în costum de baie.

Daniela Gyorfi, în costum de baie la 51 de ani

Daniela Dyorfi a dezvăluit în emisiunea Danei Săvuică, ”E OK! să fii vedetă?”, că se simte mult mai tânără decât vârsta pe care o are. Cât despre intervențiile estetice pe care le are, cântăreața spune că acest subiect o scoate din minți, explicând că „ce am avut, mi-am asumat”.

„Nu spun că am 20 de ani, spun că mă simt foarte bine în pielea mea la 50 de ani. De fapt, contează cum te simţi, cum te prezinţi, cum eşti tu ca om – că nu poţi fi ridicol – dar contează foarte mult şi încrederea pe care o ai. Când aud asta, pe mine deja mă apucă nervii, pentru că m-am săturat să spun că nu am. Ce am avut mi-am asumat. Eu am fost prima care am spus că mi-am făcut operaţie la sâni. Mi-am mai făcut o operaţie la nas”, a declarat artista.

Fanii sunt în delir

Vedeta declară că se simte bine în pielea ei acum, drept dovadă și imaginile postate pe rețelele de socializare, în care este surprinsă la plajă, în costum de baie. De altfel, pozitivă este și părerea publicului.