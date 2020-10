Daniela Crudu a luat decizia care i-a uimit pe toți. Anunțul total neașteptat făcut acum

Daniela Crudu a făcut un anunţ total neaşteptat. Decizia a fost luată de fosta asistentă a lui Dan Capatos după ce a ajuns la spital. Aceasta a fost agresată fizic, în repetate rânduri, de către iubitul croat.

După ce a fost agresată fizic de fostul iubit croat, Daniela Crudu a luat o decizie uimitoare: nu o să se căsătorească niciodată. Bruneta a ajuns la Spitalul Universitar din Capitală, la începutul anului, cu răni grave la nivelul feţei. Seco Dubravko a dat-o de mai multe ori cu capul de bordul maşinii în care se aflau în momentul incidentului. Conform dezvăluirilor făcute de fosta asistentă de la “Un Show Păcătos”, a reuşit să iasă din autoturism şi să fugă într-o benzinărie unde a cerut ajutor medical. Aceasta a suferit un traumatism cranian şi a fost operată de urgenţă.

Aşa cum era de aşteptat, cei doi s-au despărţit, însă bruneta a trecut prin clipe grele, mai ales că aveau planuri serioase pentru viitor. Mai exact, cei doi se gândeau să se căsătorească şi să îşi întemeieze o familie.

“Nu mai am chef să mă mărit, mi s-a luat. Am vrut, că am avut și o relație de un an jumate cu un croat. Am stat eu cu un băiat care nu era român. Am vrut eu ceva mai serios și după aia nu s-a mai întâmplat. Nu mai vreau. Vreau să-mi trăiesc viața”, a spus vedeta.