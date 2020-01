Daniela Crudu a ajuns dependentă de operațiile estetice. Ce veste i-au dat medicii fostei asistente TV

Daniela Crudu se înscrie cu succes în topul celor mai operate vedete de la noi. În ultimii ani, fosta asistentă TV s-a transformat radical, astfel că nu mai arată deloc ca la începuturile sale într-ale televiziunii. Unde mai pui că, pe la debutul în showbiz, aceasta era blondă și fără silicoane, greu de recunoscut dacă e să facem o comparație între atunci și acum.

Daniela Crudu a ajuns dependentă de operațiile estetice

Până în prezent, Daniela Crudu și-a făcut o serie de operații estetice: la nas, la gușă, la bărbie, și și-a pus silicoane. În plus, aceasta merge aproape în fiecare lună să își injecteze buzele cu acid hialuronic, schimbându-și de asemenea și forma sprâncenelor. Mai mult decât atât, fosta asistentă TV își face constant tratamente de rejuvenare facială, dar și pentru a trata pungile de sub ochi.

Interesant este faptul că Daniela Crudu le-ar fi cerut în urmă cu trei ani unor medici esteticieni, în repetate rânduri, să îi scoată și ultima picătură de grăsime de pe abdomen și de pe coaste, porivit libertatea.ro. Aceasta s-a lovit însă de refuzul specialiștilor, care i-au spus că nu are nevoie de asta și că, pentru un trup mai tonifiat, sala de fitness este răspunsul la problema ei. Obsesia vedetei pentru kilogramele în plus a început când ea se mai îngrășase cu câteva kilograme, primin critici la acea vreme.

Câte operații estetice are Daniela Crudu

Într-un interviu acordat în în urmă cu trei ani, Daniela Crudu a vorbit despre operațiile estetice pe care și le-a făcut, însă, a subliniat faptul că oamenii au tendința să exagereze atunci când o numesc “femeie de plastic”.

“Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele.”, a declarat bruneta în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.