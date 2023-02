Daniel Pavel dă vestea tristă concurenţilor de la Survivor 2023. Şase dintre ei, votaţi de public?

S-au schimbat regulile jocului, iar concurenții de la Survivor 2023 sunt șocați de vestea pe care abia au primit-o de la gazda emisiunii, Daniel Pavel. Un scenariu ce pare ireal poate deveni realitate într-un timp extrem de scurt: șase dintre ei, votați de public?

Săptămâna a început cu stângul pentru Faimoși, după ce au pierdut primul joc pentru Imunitate și premiul mult râvnit: un răsfăț culinar de care nu au mai avut parte din momentul în care au ajuns în Republica Dominicană. Consiliul din ediția de luni, 6 februarie, a adus o nouă rundă de nominalizări în rândul concurenților din tribul roșu. Înainte de asta, însă, Daniel Pavel a făcut un anunț ce i-a șocat nu doar pe Faimoși, ci și pe Războinici.

Suntem aproape de mijlocul acestui sezon Survivor România 2023, iar regulile jocului s-au schimbat, iar acest nou sistem este mai intens ca niciodată.

Cu alte cuvinte, în cazul în care un singur trib pierde ambele jocuri, vor fi câte patru nominalizați la vot. Dacă, în schimb, cel de-al doilea trib va pierde, atunci în cea de-a doua zi se va urma, la indigo, parcursul primei zile și vor ajunge șase concurenți să fie la votul publicului.

Marți, 7 februarie, Faimoșii intră cu emoții mari în lupta pentru a doua Imunitate. În urma Consiliului din ediția precedentă, Bianca, Remus, Kamara și Carmen sunt nominalizații lor spre eliminare.

La scurt după ce a fost nominalizată, pe pagina de Instagram a lui Carmen Grebenișan a apărut un mesaj emoționant, scris de ea înainte de a pleca în România:

„Prima nominalizare. A venit si momentul acesta. Lasasem acest text pregatit, inainte de a pleca, imaginandu-mi ce voi simti la prima nominalizare. Un text scris in trecut… pentru un moment viitor, pe care voi o sa il cititi azi cand eu sunt in Dominicana si nu il mai pot corecta si completa! Doar mi-am imaginat ce voi simti. Probabil nu e nici pe jumatate din cat voi simti cu adevarat… o sa stiu asta cand ma voi intoarce.

Am plecat la Survivor pentru mine. Am plecat sa imi demonstrez mie, dar si celor din jur, ca sunt mai mult decat o blonda draguta priceputa la fashion. Sunt un teamplayer, corecta si saritoare, muncitoare. Am plecat cu gandul ca nu ma voi schimba oricat de greu va fi si oricat de foame imi va fi. Stiam ca foamea scoate ce e mai rau din oameni… Imi doresc enorm sa stau cat mai mult la @survivorromania.oficial, sa ma bucur de toate experientele oricat de dificile ar fi. Voi, acasa, vedeti cu siguranta lucrurile diferit. Sper sa va placa de mine si cand delirez de foame, pentru ca stiu ca fac urat rau mai ales fara dulce.

Cu siguranta ca imi va fi dor de casa, de toti cei dragi, dar stiu sigur ca voi dori sa stau cat mai mult!

Va rog, ajutati-ma cu votul vostru diseara!”