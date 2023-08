Daniel Niculae le răspunde fanilor care l-au înjurat la meciul Rapid – Petrolul. „Lucrurile nu sunt în ordine”. De ce nu își dă demisia

Daniel Niculae a fost reconfirmat în funcția de președinte al clubului Rapid, de acționarul Dan Șucu, dar are probleme mari cu fanii, care i-au cerut să plece, după înfrângerea cu Petrolul. Fostul internațional a acordat un interviu în care a recunoscut că l-au deranjat înjurăturile și a transmis că nu are de gând să-și dea demisia.

Daniel Niculae a jucat mulți ani la Rapid, dar în funcția de președinte al clubului i-a supărat foarte tare pe fani. Galeria îi reproșează faptul că jucătorii care au fost aduși nu au dat randament, iar după înfrângerea din partida cu Petrolul i-au cerut demisia. Și nu este prima oară când se aud scandări de acest gen.

Daniel Niculae a vorbit prima oară despre tensiunile de la Rapid și a recunoscut că a fost foarte supărat când a auzit că a fost înjurat la duelul Rapid – Petrolul 0-2, din etapa cu numărul cinci din SuperLiga României.

„E prima oară când vorbesc cu presa după meciul cu Petrolul. Din păcate nu am putut fi prezent și fizic la meci pentru că nu m-am simțit foarte bine, abia luni după amiază a reușit să ies din casă. M-am simțit foarte rău, am și vomitat, de aia nu am venit la meci.

Da… Niciun jucător cu trecut rapidist, mai ales că eu sunt născut și crescut acolo, nu merită să fie înjurat. Din păcate acestea au fost lucrurile, trebuie să ne punem și în pielea suporterilor, pe marea majoritate dintre ei îi înțeleg, e și o frustrare a lor… Nu am reușit să câștigăm contra Petrolului, veneam după o altă înfrângere.

Poate nici jocul nu a fost atât de bun pe cât au sperat ei. Ați văzut, lumea a încurajat echipa până spre final… Dacă noi ne-am fi ridicat la nivelul suporterilor, cu siguranță am fi fost pe primul loc. Însă sperăm să o facem pe viitor”, a declarat președintele Rapidului.