Daniel Buzdugan, aproape de o crimă. Cum era să omoare pe cineva cu o pușcă: ‘Eram pe viață la închisoare’

Daniel Buzdugan a fost la un pas să intre la închisoare, dacă un eveniment nefericit se petrecerea pe platoul de filmare a unei ședințe foto. Actorul povestește cum a fost salvat de o forță divină și vorbește despre ce l-a învățat tatăl său, gardian de penitenciar. Daniel Buzgdugan a povestit cu lux de amănunte cum viața era cât pe aci să i se termine, dacă s-ar fi petrecut un incident în timp ce se afla la o ședință foto.

În recuzita pentru ședință se afla și o armă, al cărui trăgaci ar fi putut să îi schimbe destinul dacă l-ar fi apăsat din greșeală. El a relatat detalii despre întregul moment. Se afla la munte și a vrut să facă o poză cu pușca unui vânător, într-o curte plină de oameni.

Arma era încărcată, iar Buzdugan a vrut să apese pe trăgaci. Au venit atunci în gând toate sfaturile tatălui său, care l-a învățat cum să se poarte cu armele.

Tatăl lui Daniel Buzdugan a murit în 2013.

„Una din cele mai triste zilei din viaţa mea: joi 9 mai 2013, în timp ce eram în direct la radio ZU, am primit un apel pe telefonul meu, am răspuns şi o voce gravă m-a anunţat

,, domnu’ Buzdugan, cu părere de rău vă anunţ că acum jumătate de oră tatăl dumneavoastră a murit”.

Era cineva de la spital. A trebuit să continui programul la radio ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat… Tata s-a stins uşor, cu lumânare, în săptămana luminată, prima de după Paşti!

Regret şi in clipa de azi că nu am fost acolo să-l ţin in braţe, aşa cum o făcea el cu mine când eram mic şi mă plimba pe dealurile pitoreşti ale Iaşului, după ce venea din tura de noapte” a povestit Daniel Buzdugan, pe pagina lui de Facebook.