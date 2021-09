Dani Oțil, glumă în direct despre Lidia Buble la Neatza. Răzvan Simion a fost jenat după replica asta

Lidia Buble de la „Asia Express” și Răzvan Simion nu mai sunt împreună de ceva timp, dar asta nu înseamnă că Dani Oțil nu poate face glume pe seama celor doi. Ce a putut spune celebrul prezentator TV în direct, la Neatza, despre fosta iubită a lui Răzvan. Vedeta s-a jenat după replica asta.

Dani Oțil a făcut o glumă la adresa Lidiei Buble, concurentă la „Asia Express – Drumul Împăraților”. O discuție banală între Răzvan Simion, Ramona Olaru și Dani Oțil s-a lăsat cu dezvăluiri surprinzătoare despre emisiunea „Asia Express”, Cuza de la „Noaptea târziu” și Lidia Buble. Cine nu a fost încântat de acest moment.

Răzvan Simion a părut vizibil jenat de o remarcă făcută de colegul său de platou la adresa fostei sale iubite. Totul a plecat de la concursul-fenomen al Antenei 1, la care participă celebra cântăreață Lidia Buble, dar și Cuza, fostul iubit al Ramonei Olaru.

„Ramona: Ascultă de mine, am fost cel mai aproape de ‘Asia Express’, direct sau indirect (aluzie la Cuza)

După acest schimb de replici, Răzvan Simion s-a schimbat puțin la față, dând de înțeles că nu a gustat deloc gluma făcută de colegul Dani.

Lidia Buble participă alături de Estera, sora ei, la „Asia Express – Drumul Împăraților„. Vedeta a dezvăluit că experiența a fost destul de dificilă și extenuantă.

Estera, sora Lidiei Buble, este de aceeași părere. Fanii emisiunii nu văd tot efortul depus de concurenți în timpul unei probe.

”Ce se vede la televizor în 10 minute, poate dura în realitate 7-8 ore de alergat, se stres, de uitat pe hărți. Nu am făcut niciodată autostopul. De când am început să facem autostopul am observat că oamenii sunt foarte speriați de corona.”, a precizat Estera Buble.