Dani Mocanu amenință artiștii! Cu ce îi are la mână: ”Dacă vi le arăt sare România în aer”

Dani Mocanu, în scandal cu toți artiștii din România! Cunoscutul manelist îi amenință pe toți colegii de breaslă. Ce se întâmplă în rândul soliștilor de manele și cu ce îi are la mână pe toți? Totul s-a petrecut după piesa lansată cu Abi Talent.

Dani Mocanu tună și fulgeră! Cunoscut pentru hit-urile sale care ocupau extrem de rapid locul 1 în trending-ul de pe YouTube, acesta vine acum cu câteva acuzații dure către colegii de breaslă. Cântărețul susține că are filmări compromițătoare cu artiști celebri din România, filmări pe care oricând le poate face publice. Fostul rege al vizualizărilor pe YouTube ia la rost toți artiștii din trending și susține că oricând îi poate facă să decadă în ochii fanilor lor. Invitat la „Showbiz Report”, vedeta a vorbit despre versurile piesei lansate alături de Abi Talent, cel care a încins spiritele în casa celor de al Golden boy, aviz scandalului dintre Alexia și Antonia, iar acum revine în fața tuturor cu un nou proiect. Mocanu a dezvăluit câteva detalii despre hit, iar ulterior i-a amenințat pe cei care l-au „deranjat” chiar și indirect, pentru că nimeni nu a avut curaj să o facă pe față, a mai detaliat acesta.

„De-a lungul timpului am fost și eu deranjat indirect, pentru că direct nu a avut niciunul curaj și atunci am preferat să arunc câteva vorbe să înțeleagă lumea, să păstreze o anumită distanță. Pe bune am filmări cu ei, cu așa zișii artiști din România. Videochat-ul e doar așa… sunt filmări și mai grave cu artiști cunoscuți. Nu cred că știu că le am”

Dani Mocanu (Sursa: Showbiz Report)