Viorica Dăncilă este nemulțumită de faptul că nu a fost, deocamdată, invitată la summitul Uniunii Europene din 9 mai de la Sibiu.

În timpul unei vizite efectuate în județul Dâmbovița, doamna premier a apreciat ca „nepotrivit” faptul că a fost omisă, până acum, de pe lista de invitați. „Dacă voi fi invitată, voi merge”, a precizat șefa Guvernului.

„Nu pot să vă spun dacă merg, nu am fost invitată. Dacă voi fi invitată, voi merge. (…) Mi se pare totuşi nepotrivit… Ca să folosesc un termen elegant, ca tocmai cei care au muncit atât pentru România, cei care au atras atâtea aprecieri – nu numai din partea statelor membre… Am văzut că şi alte state au făcut referire la acest lucru – să nu fie invitaţi la summit. Să nu uităm un lucru, când am deschis Preşedinţia rotativă, la Ateneu, eu am spus şi am crezut că este nevoie de unitate. Am dat un semnal de ţară, l-am invitat pe domnul preşedinte Iohannis. I-am dat chiar posibilitatea să vorbească primul, fiind preşedintele României. Eu am crezut că atunci când sunt obiective de ţară, este important să dăm dovadă de consens şi de acţiune comună.” Viorica Dăncilă