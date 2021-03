Dana Săvuică i-a dat lecții de stil Lorei. A prins-o gafând, în direct, la TV: ”Nu, nu așa”

Dana Săvuică a fost prezentă azi în emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV, unde a prezentat în direct o adevărată lecție de stil pentru doamne și domnișoare. Evident, l-a acest ”curs„ oferit în direct s-a ”înscris” și Lora, care a avut câteva piedici…

Fostul manechin Dana Săvuică este o adevărată lady, după vorbă, după port. Astfel, aceasta a intrat în platou cu o carte și cu o coadă de mătură, ”ustensile”, care ajută în corectarea posturii.

”Cand vrem sa fim elegante trebuie sa avem si o doza de feminitate, o miscare si o postura potrivita. Parintii mei mi-au pus cartea de protocol in brate, am adus cartea aceasta scrisă de mine, codul bunelor maniere. Cand mergem cu capul pe strada nu mergem cu capul in pamant, trebuie sa avem o pozitie dreapta, umerii drepti, capul inainte. ca sa stam drepte mergeti prin casa cu o carte pe crestetul capului, ca să invatam sa fim cu privirea inainte. Trebuie sa aveti o delicatete in felul in care vă miscati. Totul trebuie sa fie in unghiuri drepte, umerii adunati. corpul nostru are nevoie sa stea drept. Centrul de greutate e mai sus. Din jocul de glezne pornim sa mergem. Rochiile si fustele s-au creat ca sa atraga atentia intr-un mod elegant.”, a spus Dana Săvuică.