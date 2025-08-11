Dana Roba, noi dezvăluiri despre bărbatul care a cucerit-o: „E mai mic decât mine”. Ce condiții a impus pentru a mai face copii. EXCLUSIV

După ce a dezvăluit că iubește din nou, Dana Roba a dat vestea cea mare. Make-up artista își dorește să devină mama încă o dată, însă are două condiții. Despre ce este vorba și ce îi place cel mai mult la noul său partener.

Dana Roba: „Nici la 60 de ani nu o să-mi fie teamă să iubesc”

În urmă cu mai bine de o săptămână, Dana Roba dezvăluia că iubește din nou. După ce, în 2023, a fost la un pas să fie ucisă de fostul soț, care a atacat-o cu un ciocan în timpul nopții, vedeta nu și-a pierdut speranța în dragoste.

După acea experiență de coșmar, a început o relație cu Beni și, deși aveau planuri de viitor, relația lor s-a încheiat. În luna mai, s-a afișat cu un bărbat de culoare, însă la doar câteva zile după aceea, a șters orice imagine cu el de pe rețelele de socializare.

La începutul lunii august, însă, Dana Roba a publicat din nou imagini cu iubitul său – tot un bărbat de culoare. În exclusivitate pentru Playtech, ea a mărturisit că este îndrăgostită, nu îi pasă nici de gura lumii, nici de diferența de vârstă dintre ei, care este mai mare decât a partenerului său.

„Nici la 60 de ani, nici la 80 nu o să fie teamă să iubesc din nou. Niciodată nu o să fie teamă să iubesc. Cel mai frumos lucru pe lume e să iubești și să fii iubită. Nu, nu mi-a fost teamă, absolut deloc. Îmi place că e mai mic decât mine. Îmi place foarte tare acest aspect. Ador, chiar! Dar are multe calități bune și asta îmi place”, ne-a dezvăluit Dana Roba.

„Sunt o femeie care nu stă într-o relație toxică pentru că are de toate”

Chiar dacă multe femei se feresc de bărbații mai mici, Dana Roba spune că nu este cazul, pentru că nu așteaptă de la persoana de lângă ea doar apreciere, ci nu și sprijin material.

„Pentru că ele sunt obișnuite cu bărbați care să muncească și ele să stea acasă, să fie slugi. De-aia zic că unu’ mic nu știu ce. Nu-i adevărat. Oricum, în viață nu toate sunt la fel. Dacă vecina spune că e verde, eu pot să spun că e albă. Și la mine s-ar putea să și fie albă. Așa că, atâta timp cât îmi este bine, mă gândesc doar la mine și la copiii mei. Nouă să ne fie bine. Sunt o femeie care nu stă într-o relație toxică pentru că am de toate. Nu-mi lipsește nimic. Muncesc. Dacă vreau ceva, muncesc ca să am banii. Și atunci e normal să nu stau într-o relație toxică și e normal să caut un bărbat care să mă iubească și să mă respecte. Și să aprecieze tot ce fac eu pentru relație, pentru familie, și așa mai departe”, a subliniat Dana Roba.

Dana Roba: „Îmi doresc copii doar dacă mă căsătoresc cu un bărbat de culoare”

Dana Roba a dezvăluit că pe primul loc în viața ei sunt cele două fetițe ale sale. De altfel, make-up artista ne-a mărturisit că, deși au existat divergențe între ea și foștii săi socri, încă le lasă pe micuțe la bunicii din partea tatălui.

„Copiii sunt viața mea, inima mea. Iubesc copiii… ceva deosebit. Mă ocup de fetele mele și le îngrijesc. Dar, în același timp, le las și la bunici. Încă le las. Nu mă deranjează”, a spus Dana Roba.

De asemenea, make-up artista a afirmat că își dorește să ducă relația cu partenerul său la nivelul următor. Își dorește copii, dar cu două condiții: să fie neapărat în timpul căsătoriei și cu un bărbat de culoare.