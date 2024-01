Dana Roba, noi declarații cutremurătoare despre coșmarul pe care l-a trăit cu soțul său. Cum a chinuit-o în noaptea fatidică

Dana Roba simte că a renăscut după ce și-a văzut moartea cu ochii. În urmă cu patru săptămâni, make-up artista a fost bătută de soțul său, Daniel Balaciu, cu un ciocan în cap. La acel moment, medicii nu îi dădeau mari șanse de supraviețuire, având în vedere starea sa de sănătate extrem de gravă. Dana Roba a povestit marți seară prin ce momente a trecut în momentul în care a fost mutilată, dar și cu ce probleme se confrunta în căsnicia sa.

Dacă până în urmă cu o lună, Dana Roba nu era cunoscută de toată lumea, acum lucrurile s-au schimbat, iar necazul imens care a lovit-o a adus-o în atenția românilor. În exclusivitate, make-up artista a povestit la România Suverană, cu Alexandra Păcuraru, viața teribilă pe care a început să o trăiască cu soțul său, dar și prin ce episoade chinuitoare a trecut în noaptea în care a fost mutilată și lovită cu ciocanul în cap.

Dana Roba și Daniel Balaciu sunt căsătoriți de 7 ani, au împreună două fetițe, însă recent, aceasta și-a anunțat soțul că dorește să divorțeze. Pe 5 iunie, după ce a lăsat copiii la bunici, bărbatul a intrat peste nevasta sa în cameră, încercând să o omoare. I-a aplicat mai multe lovituri de ciocan în cap și peste corp, lăsând-o să zacă într-o baltă de sânge.

Se pare că furia bărbatului s-a declanșat după ce l-a anunțat că vrea să divorțeze de el și a început să nu mai poarte verigheta. Dana Roba a povestit că a ținut ascunsă viața grea pe care o ducea, de doi ani de zile, pentru a-și proteja familia.

Dana Roba ajunsese să fie șantajată, motiv pentru care, a ales să nu povestescă chinul pe care îl trăia. Singura care știa de ce trăia Dana era o soră de-ale ei. Acum tot ce speră este ca bărbatul vinovat de coșmarul trăit de ea să plătească.

„Am ținut ascuns față de frațîi mei… de doi ani. Să nu ajungă frații mei să facă închisoare. Mi-am zis mai bine ascunde. Știa totul o soră mai apropiată de mine, îi povesteam totul.

Când am decis să divorțez, am zis că așa nu se mai poate. Sper ca legea să-l pedepsească.Să se gândească dacă eu aș fi fata lui, a judecătorului, dacă ar fi fost ginerele lui…Mă doare și piciorul, mâinile mă dor, trebuie să merg la operație. La față am nevoie de o reconstrucție.

Dar mă bucur că copiii îmi dau o putere enormă. Nici nu pot explica cum îmi trec aceste răni. Mulțumesc oamenilor care au pus în contul meu. ”, a declarat Dana Roba, la România Suverană.