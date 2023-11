Dana Roba, în scandal cu tatăl ei, din cauza iubitului Beni: ”Tată, ai uitat că ai luat-o pe mama de soție cu patru copii?” EXCLUSIV

Dana Roba, fostă vedetă tv, și make-up artist, de profesie, e tare tristă că tatăl ei nu-l acceptă pe actualul iubit, Beni, pe motiv că, deși e băiat bun, are trei copii din prima căsnicie. Prin intermediul Playtech Știri, Dana îi transmite un mesaj părintelui său, care pare de neînduplecat: ”Tată, ai uitat că mama avea patru copii, când ai cerut-o de soție?”. Dana Roba ne-a mai vorbit și despre problemele de sănătate, cu care a rămas, pe viață, după ce a fost bătută cu bestialitate de soț.

Dana Roba are în prezent o relație cu un fost iubit, Beni, care venise într-un suflet, la spitalul unde ea fusese internată, după ce a fost bătută cu cruzime de soț. Numai că tatăl acesteia nu este deloc încântat de prezența bărbatului, în viața Danei.

Motivul? Are mulți copii din prima căsnicie. Dana Roba îi transmite un mesaj, prin intermediul Playtech Știri:

În urmă cu câteva luni, a văzut moartea cu ochii, după ce soțul ei, Daniel Balaciu, a lovit-o de zeci de ori cu un ciocan, medicii salvând-o după o operație la cap de 10 ore.

În acele momente cumplite, când viața femeii atârna de un fir de ață, în viața Danei a reapărut Beni, fostul ei iubit, care i-a alinat suferința. Dana Roba nu poate uita că el i-a fost aproape, la greu, astfel că nu va renunța la marea dragoste, care îi leagă, chiar dacă familia nu e de acord cu relația lor. Dana a postat recent pe conturile sociale un mesaj de suflet:

Îmi voi purta cicatricile, cum a purtat Iisus Hristos semnele cuielor pe trupul Lui. Cicatricile mele îmi spun o poveste….îmi amintesc în fiecare zi că am supraviețuit… Atunci când oamenii au spus: șansele de supraviețuire pentru Dana Roba sunt 0% , Dumnezeu a venit și a scris un 10, înaintea acelui zero.

Dana Roba, make-up artist de profesie, și-a împlinit recent visul de a deveni femeie de afaceri. În urmă cu două săptămâni, ea și-a deschis un salon de înfrumusețare, în Timișoara, oraș în care locuiește. Ea ne-a vorbit despre acest job profitabil, din care își întreține fetițele:

Dana Roba nu știe când va avea loc următorul termen, în procesul cu soțul ei, dar mâine trebuie să se prezinte la cabinetul medical.

Aceasta ne-a spus că va merge la medic pentru a completa o fișă cu toate problemele de sănătate, cu care se confruntă, după necazul care a marcat-o pe viață:

”Următorul termen la proces nu știu când va fi, mâine însă mă duc la doctor ca să-mi facă fișa medicală pentru proces, îmi va trece toate problemele cu care am rămas, după ce am fost bătută de soț.

Am rămas pe viață fără gust și fără miros, am capul pe jumătate amorțit, am amețeli mari, iar o mână nu o pot mișca foarte bine. Ieri, de pildă, am fost să-mi cumpăr un parfum, dar eu nu mai simt nimic, așa că am rugat vânzătoarea să-mi descrie cumva mirosul, să-mi spună ce esențe conține.

Important este că sunt în viață, pentru fetele mele, nu că nu voi mai avea eu miros, pe viață”, mărturisește în exclusivitate pentru Playtech Știri.