Dana Nălbaru, cadou inedit din partea soțului. Dragoș Bucur i-a dăruit de ziua de naștere o purcelușă

În urmă cu câteva zile, mai exact pe 23 octombrie, Dana Nălbaru a împlinit frumoasa vârstă de 48 de ani, sărbătorind-o alături de familie. Cu această ocazie, partenerul ei de viață, deja celebrul actor Dragoș Bucur i-a dăruit de ziua de naștere o purcelușă, iar Dana Nălbaru a povestit despre acest cadou inedit din partea soțului.

Pe 23 octombrie, într-un cadru restrâns, Dragoș Bucur și-a sărbătorit partenera de viață. Dana Nălbaru, cunoscută publicului larg din perioada trupei Hi-Q, a împlinit 48 de ani.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru sunt împreună de 18 ani, iar în urma acestui longeviv mariaj au venit pe lume trei copii. O fată, care a împlinit anul acesta 17 ani, Sofia, un băiat Kadri, în vârstă de 8 ani, și o fetiță adoptată, Roxana India, în vârstă de 12 ani. În ceea ce privesc cei 3 copii, au apărut la un moment dat și câteva controverse, mai ales după ce mama acestora promova home-schooling-ul, precizând că ai ei asta fac.

Dar, revenind la ziua de naștere a artistei, Dragoș Bucur a decis că un cadou clasic ar fi prea banal, așa că s-a gândit să-i facă cadou de ziua de naștere o purcelușă.

Ulterior fanii celor doi aveau să afle despre cadoul inedit, soția actorului recunoscând că a stat toată noaptea să alăpteze cu biberonul micuțul animal. Dragoș Bucur a fost cel care avea să le facă cunoștință fanilor cu noul membru al familiei, publicând câteva imagini pe Instagram:

Având o adevărată gospodărie, departe de București, în Moșteni- Greci, județul Argeș, încă un animal în ograda familie nu strică. În același clip, Dana Nălbaru avea să povestească despre micuțul animal, și despre alăptarea acesteia:

„Ea e Betty. Am alăptat-o azi-noapte. I-am dat cu biberonul o dată la o oră și jumătate. Un vecin de-al nostru are o scroafă care a fătat alaltăieri noapte 12-13 purcei. Ea cred că a fost ultima. Era foarte slăbită şi scroafa nu are destul lapte. Am luat-o să o salvăm.”, a povestit partenera lui Dragoș Bucur.