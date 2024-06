Dana Marijuana rupe tăcerea despre La Familia: „Își bat joc de tine, suntem noi șmecheri” VIDEO EXCLUSIV

Dana Marijuana sau Dana Coteanu, după numele din buletin, nu mai păstrează legătura cu băieții de La Familia, Sișu și Puya, cu care a avut un succes formidabil în tinerețe. Vedeta a susținut că nu a primit niciun ban în perioada ei de glorie, acuzându-i pe băieți că nu au plătit-o. Joi, 6 iunie 2024, artista a făcut noi declarații despre acest subiect la interviurile Playtalk cu Rebeka Pascu.

Dana Marijuana, adevărul dureros despre La Familia

În cadrul interviului Playtalk cu Rebeka Pascu, artista Dana Marijuana a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut în tinerețe. Vedeta susține că a uitat de La Familia după ce trupa a dezamăgit-o.

„Mă certam cu ai mei în casă și cam fugeam de acasă ca să fiu acolo (n.r. – să cânte cu La Familia). Nu prea mă lăsau părinții pentru că nu erau de acord cu băieții care nu mă plăteau, dar nu m-a interesat pe mine! Am considerat că trebuie să fiu alături de oameni și de lumea care mă așteaptă. Se cânta atunci peste tot. Te duceai la supermarket, cânta (n.r. – La Familia). Te duceai la mare, cânta. Atunci nu erau atâtea informații și modalități în care să găsești atâta muzică și toți erau într-o singură direcție”, a menționat Dana Marijuana exclusiv pentru Playtech Știri.

„I-am scos de pe lista mea sufletească”

Întrebată dacă îi este dor de La Familia, Dana Marijuana a dat un răspuns sincer: „Nu știu dacă dor. Din punctul meu de vedere, eu i-am scos de pe lista mea mentală și sufletească, pentru că … sunt ca un prieten care te dezamăgește și preferi să te gândești la alți prieteni, să-ți dai energia către alții care sunt cu tine și care te ajută decât cu cei care se folosesc de tine și suntem noi șmecheri”.

De la ce a pornit scandalul dintre Dana Marijuana, Puya și Sișu

La un podcast din 2023, Dana Marijuana a vorbit deschis despre colaborarea cu trupa La Familia pentru melodia „Tupeu de borfaș”, mărturisind că nu a fost plătită de Puya și Sișu. Potrivit artistei, i s-ar fi spus că, fără ajutorul lor, este un nimeni, acela fiind momentul în care a decis să rupă colaborarea cu celebra trupă.

Ulterior, Puya și Sișu au reacționat la acuzațiile lansate de Dana Marijuana: „Chiar ne-a durut când am vazut ce a spus, din nou, Dana despre noi. Așa că ne-am gândit că de data asta să îi și răspundem. Oamenii pot să interpreteze că poate noi am păcălit-o să cânte la Nostalgia, să ne ridice etc. Am să vă explic câteva lucruri înainte de toate. Bun. O cunoaștem pe Dana Marijuana din anul 1996, ea s-a băgat în anturajul trupei BUG Mafia, formam împreună un grup de oameni care veneam mereu la ea acasă. Ea locuia în cartierul Sălăjan și mai mergeam pe la ea. Ne distram, mai fumam, beam, mergeam pe la petreceri etc. (…) Puya a venit la mine și mi-a spus să facem o piesă cu fata asta ca să se simtă și ea ok, să se simtă integrată în grup. Albumul a avut succes și Dorian Enache ne-a propus să facem prima trupă de borfași, bineînteles cu Dana Marijuana care era în piesa ‘Tupeu de borfaș’. Nu puteam să o scoatem, logic, pentru că era prietena noastră. Am făcut clipul care a avut un succes fulminant, a devenit cunoscută la nivel național, așa cum spune și ea, și casa de discuri ne-a cerut următoarele piese ale ei. Noi credeam că ajutăm un prieten să devină cunoscut, să-i facem un bine, numai că Dana nu știa să scrie absolut nicio piesă (…)”, a explicat Sișu.

La rândul său, Puya a punctat că el i-a scris piesele artistei: „Pe principiul cine nu te lasă să mori, nu te lasă să trăiești. Eu am scris aceste piese cu toată dragostea și știi foarte bine (n.r Dana Marijuana) că ce spui tu în piese sunt cuvintele mele. Nu sunt ale tale. Cum poți tu să crezi că eu te-am ars pe tine sau că ți-am luat din bani?! Dacă oamenii voiau să te cheme la concert puteau să o facă. De ce nu te-au chemat? De ce nu te cheamă și în ziua de azi?.(…)Ce rost are să faci chestiile astea publice? Aveai numărul meu de telefon, puteai să mă suni, nu să te duci să spui pe la emisiuni tot felul de lucruri neadevărate. Ce rost au toate chestiile astea?”.