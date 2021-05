Răzvan Botezatu, fost prezentator al matinalului de la ”Antena Stars”, ne-a povestit, în interviul pentru impact.ro, despre eșecurile sentimentale din Germania, despre visul de a avea un copil cu ajutorul unei mame surogat, dar și despre disputa cu Dana Budeanu, pe care o parodiază în filmulețe, pe Internet: ”Dana m-a blocat pe toate conturile sociale”, ne-a spus Răzvan, în exclusivitate pentru impact.ro

Răzvan a locuit o vreme în Germania, unde se pregătea de însurătoare cu un bărbat. Însă, urmare a unui lung șir de decepții amoroase, a decis să revină în țară: ”În Germania am făcut cursuri de dezvoltare personală, am învățat și limba, am fost la școală, am prins și niște roluri mici în televiziune. Din păcate, în pandemie, a trebuit să găsim alte soluții pentru a ne întreține, și cum această afacere, cu tricouri personalizate, a prins bine, am revenit în România. Am avut mai multe tentative de relații în Germania, dar nu au funcționat. Ei sunt foarte reci, noi suntem firi foarte calde, așa că e cam greu să ne pliem după comportamentul și temperamentul lor. Așa că mi-am dat cu reveneală, cu siguranță îmi voi găsi un soț sau un iubit român”, ne-a povestit Răzvan, pentru impact.ro

Susține că nu este omul interesului, dar că n-ar fi rău ca persoana iubită să aibă, totuși, ceva bani în buzunar: ”Nu contează banii, sunt o fire foarte cheltuitoare, dar contează ca persoanei de lângă tine să îi pese, să fie fidelă, să ai încredere, să vă iubiți, contează și banii, dragostea trece și prin stomac”.

Răzvan Botezatu o parodiază pe Dana Budeanu

Răzvan a avut curajul să o parodieze pe Dana Budeanu, în filmulețe amuzante, postate pe Internet. Ea însă n-a ratat prilejul de a-l taxa: ”Dana Budeanu nu m-a contactat niciodată, doar m-a blocat pe toate conturile sociale. Un prieten, care s-a întâlnit cu ea, la un salon de înfrumusețare, i-a zis: ”Nu te supăra, dar eu țin cu Botezatu!”. Replica ei a fost genială: ”Păi, da, pensații țin cu pensații!”, a mai menționat Răzvan, pentru impact.ro

Fosta vedetă tv a fost, în copilărie, victima unui abuz sexual, peste care a trecut cu greu, și doar cu ajutorul unui psiholog: ”E o amintire dureroasă din copilăria mea, am fost și la psiholog. Nu mai știu nimic despre acel om, care era de fapt un vecin. Din păcate, nu sunt singurul caz izolat din România, mulți copii au trăit ce am trăit și eu. Important este cât de puternic este psihicul, să nu rămâi cu sechele pe viață”.

”Au fost mai multe comentarii pro, decât contra, după ce am recunoscut orientarea mea sexuală”.

Răzvan Botezatu, ca de altfel și Leonard Miron, și-a recunoscut public orientarea sexuală: ”Au fost mai multe comentarii pro, decât contra, după ce am fost sincer și am recunoscut orientarea mea sexuală. Nu regret nimic, nu mai port această povară în suflet, nu trebuie să mă mai prefac. Pot să fiu eu, așa cum m-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Familia m-a susținut din prima clipă, așa că părerea celorlalți puțin mă interesează”, a mai menționat el, pentru impact.ro

Vrea să se însoare cu un bărbat și să aibă copii cu ajutorul unei mame surogat

Răzvan nu renunță la dorința de a avea copii, cu ajutorul unei mame surogat, așa cum au procedat Ricky Martin și Elton John: ”Există programe speciale, care te ajută să ai un copil cu o mamă surogat. Dacă voi găsi un bărbat cu zile puține și bani mulți, voi face și acest pas, să devin tată. Când văd că și alții sunt fericiți alături de copiii lor, cu ajutorul unei mame surogat, mă încurajează să-mi împlinesc cândva și acest vis”.

Despre prietena lui, Bianca Drăgușanu: ”Nu cred că Bianca se va mai împăca cu Alex Bodi sau cu vreun bărbat din trecut”.

El ne-a povestit și despre celebra prietenă, Bianca Drăgușanu, vedeta fără succes în dragoste: ”Nu cred că Bianca se va mai împăca cu Alex Bodi sau cu vreun bărbat din trecut. Este o femeie puternică, am cunoscut-o dincolo de imaginea pe care o afișează în media, a fost alături de mine în momentele grele. Este un om minunat, are un caracter puternic. Este extrem de devotată și are un suflet mare”.

Tot la superlativ ne-a vorbit și despre altă amică dragă, Raluca Dumitru, aflată acum la ”Survivor”: ”Raluca m-a uimit la Survivor, mă bucur că este în echipă cu Zanni, îmi place de el. Ea a muncit mult pentru tot ce are, îmi este foarte dor de ea. Este hulită, dar oricum gura lumii n-o astupă nici pământul. Urmează să plecăm cu toții într-o vacanță, când revine din concurs. Acum vreo zece ani am avut o problemă gravă la plămâni, așa că m-am vaccinat pentru a mă proteja. La prima doză am avut simptome urâte, dar la a doua doză nu am mai avut nimic, până la urmă ne vom vaccina cu toții. Trebuie să trecem peste această problemă grea, să ne dăm cu reveneală”, ni s-a mai confesat Răzvan Botezatu.