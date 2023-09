Dana Budeanu, ravisantă într-o bustieră minusculă și o fustă extrem de crăpată. Vedeta și-a etalat atuurile fizice

Cu toate că suntem deja în luna septembrie, Dana Budeanu a făcut furori în mediul online cu o ținută ce ne duce cu gândul la zilele însorite de vară. Vedeta, apariție ravisantă într-o bustieră minusculă și o fustă extrem de crăpată.

Mai are nevoie Dana Budeanu de vreo prezentare? Este una dintre cele mai vocale persoane publice din showbizul românesc. Cu toate că a devenit celebră datorită analizelor acide ale ținutelor alese de vedetele de la noi din țară la anumite evenimente mondene, bruneta a ales să folosească platformele de social media pentru a realiza radiografii dure ale societății.

Dana Budeanu nu s-a ferit și nu se ferește niciodată să își exprime opiniile direct, fără să țină cont de controversele pe care declarațiile sale le-ar putea crea. În același timp, este un exemplu de eleganță și bun gust. Vedeta își prezintă destul de des ținutele purtate în viața de zi cu zi, imaginile publicate de ea fac de multe ori furori în rândul internauților.

Cel mai recent exemplu este o fotografie postată recent. Bruneta este ravisantă, o apariție ce ne duce cu gândul la vacanță, la zilele însorite de vară. Dana Budeanu a purtat o bustieră minusculă și o fustă cu o crăpătură curajoasă, o combinație de piese vestimentare ce i-a scos în evidență silueta de admirat. În mai puțin de 24 de ore de la publicare, poza a strâns peste șase sute de reacții.

Cu doar câteva zile în urmă, Dana Budeanu a postat în mediul online un mesaj emoționant, un text despre speranță.

„Ura vine din frica, iar frica este arma care controleaza mintile si sufletele oamenilor de mii de ani, in lupta continua cu tot ceea ce Dumnezeu a spus sa NU.

Exista pe lumea aceasta, case, blocuri, strazi, cartiere, sate in care oamenii nu si inchid usile caselor si traiesc fara frica, in armonie si incredere totale cu cei din jur.

Exista pe lumea aceasta, magazine de tot felul, in vecinatati libere de frica, unde, cand fiecare trage de ultimul banut in zilele de sfarsit ale lunii, vand pe caiet de ale gurii tuturor, pana la chenzina viitoare.

Exista pe lumea aceasta medici, asistente, politisti, profesori, fermieri, muncitori, soferi, zidari, pompieri, preoti carora nu le este frica sa fie oameni, sa ajute, sa lupte, sa evolueze, sa faca orice pentru ai lor, sa se mandreasca cu cat pot de mult atunci cand nu mai pot deloc, sa planga si sa rada pentru cei de langa si sa nu aiba liniste fara a face mereu bine.

Exista pe lumea aceasta speranta, insa nu aceea care moare ultima, ci aceea care nu se sfarseste niciodata si ne duce mai departe catre infinitul care ne tine in viata cea fara de teama. Caci unde traieste speranta, frica nu se naste!”, a scris Dana Budeanu.