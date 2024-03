Dana Budeanu, în ipostaze provocatoare pe internet. Cum a apărut vedeta FOTO

Dana Budeanu s-a pozat în ipostaze provocatoare pentru lansarea hainelor din colecția Love is Comfort. Creatoarea de modă a știut exact cum să își promoveze pantalonii, topurile sau rochiile sexy. Ce poze a făcut publice în mediul online. Foto

Cine este controversata Dana Budeanu

Este greu de crezut că Dana Budeanu mai are nevoie de vreo prezentare. Are 44 de ani și este creatoare de modă, chiar dacă are studii în alte domenii. S-a făcut remarcată în spațiul public nu prin hainele pe care le crează, ci prin intervenții controversate pe teme diverse.

Bruneta este fiica Lucreției și a lui Adrian Guțilă. Poartă însă, numele fostului său partener de viață, Radu Budeanu, patronul CanCan și Ciao. Împreună cu acesta, creatoarea de modă are două fiice: Maria și Dana. Astăzi, fetele sunt majore, însă stau departe de atenția publică.

Cum s-a lansat în industria modei

Pentru a respecta dorința părinților săi, Dana Budeanu a studiat marketing-management la Royal Holloway University. A obținut un master în Business European la London School of Economics, apoi și-a dat doctoratul în Integrare Europeana la UCL, potrivit spuselor sale.

A ales să se dedice și pasiunii sale, moda. Puțină lume știe că Dana Budeanu a scris două cărți, sub același titlu: Manual de stil. Una este dedicată reprezentantelor sexului frumos, alta este dedicată urmașilor lui Adam. A colaborat cu Pro TV pentru o rubrică privind stilul de îmbrăcăminte al vedetelor.

Dana Budeanu a lansat o nouă colecție

După întreruperea colaborării cu Pro TV, Dana Budeanu s-a concentrat mai mult pe afacerea pe care o deține în industria modei. Bruneta este activă și în mediul online, deținând o aplicație unde sunt abordate mai multe teme, cum ar fi: politică, lifestyle, vedete și altele.

Revenind la problema modei, recent Dana Budeanu a lansat o nouă colecție de haine, sub denumirea Love is Comfort. Pentru a o prezenta, creatoarea de modă s-a lăsat fotografiată în ipostaze senzuale. Nu e nevoie să vă spunem noi prea multe, fiindcă imaginile din galeria foto vorbesc de la sine.

„Pentru mine, totul este doar dragoste”

„Pentru mine, Dana Budeanu, totul este doar dragoste. Nu vând haine, vând emoții. Fiecare piesă pe care o creez este o emoție. Cu fiecare clic, alegi o stare de spirit. Hainele mele nu se simt, ci doar îți urmăresc mișcările. Nu există figuri perfecte, există doar haine făcute pentru a ne face să ne simțim așa cum suntem. Pentru că suntem perfecți. Fiecare dintre noi în felul ei unic”, este mesajul transmis de creatoarea de modă pe site-ul magazinului său online.

Cât costă hainele din colecția Love is Comfort

O pereche de pantaloni din piele din colecția Love is Comfort costă 800 de lei. Un set de pantaloni și top, ambele tricotate, se vinde cu nu mai puțin de 1.200 lei. Același cost îl are și o rochie mini, tot tricotată. O rochie din piele, neagră, cu un aer mai sexy, realizată din 97% poliester și 3% elastan costă 1.600 lei.