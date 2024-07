Dana Budeanu îl desființează pe Selly, după Beach Please: ”Să îți spun cum am făcut eu cunoștință cu fenomenul drogurilor!”

Dana Budeanu este apreciată pentru modul în care își exprimă propria opinie pe rețelele de socializare. Fără filtru și sinceră, creatoarea de modă i-a transmis un mesaj lui Selly, după Beach Please.

După ce un cunoscut artist internațional a fost arestat după prestația de pe scena Beach, Please! pentru faptul că a fumat un „joint”, multă lume l-a criticat pe Selly că ar fi promovat consumul de droguri. Dana Budeanu a avut un mesaj pentru influencer.

Eu sunt o mamă care m am luptat cu ceea ce tu azi definești ca fiind „generația mea”! Din generația ta fac parte și ele și ți spun că BA DA, SE POATE MURI DE LA UN JOINT! O pastilă, un fum, o linie, E DOAR UN ÎNCEPUT AL UNUI DRUM FĂRĂ DE SFÂRȘIT, CA ASA S DEPENDENȚELE ASTEA NENOROCITE… FĂRĂ DE SFÂRȘIT! (…)

Dana Budeanu a povestit și despre prima ei interacțiune cu drogurile, de când se afla în primul an de facultate. Într-o zi, în timp ce se afla în campus, a a auzit un țipăt ascuțit, iar când a ieșit pe hol, și-a văzut colega pe jos.

Încercând să se apropie de ea pentru a o ajuta, alte fete au strigat la ea să nu se apropie, deoarece făcuse „overdose”. Pe atunci, spune Dana, nu știa ce înseamnă acest termen.

În cele din urmă, a venit ambulanța și a luat-o fără suflare. Era studentă și avea doar 19 ani, tot cât au și fetițele creatoarei de modă.

„Puterea exemplului în lumea minunată a copiilor, dragă Selly, înseamnă TOTUL! Și la 18 ani ești tot un copil și e superb că este așa!

NU AI CAPACITATEA DE A DISCERNE TOTAL ȘI MATUR MEREU! Dacă vezi un drogat pe scenă, care trage sau fumează în fața ta și nu cade lat MORT jos, crezi că așa poți fi și tu! Nu este așa deloc!

Când fetițele mele au împlinit 13 ani, am invocat un check up într un spital din București (ajutată de personal firește) și am trecut cu ele dus întors prin secția de toxicologie, acolo unde, legați de paturi, cu ușile la perete, stau în sevraj, DROGAȚII!

Când am ajuns în mașina m au întrebat: mamă, ce boala aveau oamenii aceia? A? ACEIA? A, aceia sunt oamenii care se droghează! N am dezvoltat atunci, însă impactul a fost major!”, se mai arată în mesajul Danei Budeanu.