Dana Budeanu a desființat-o pe Andreea Marin. Ce i-a transmis, în urmă cu puțin timp

Pare-se că a venit rândul Andreei Marin să guste din criticile spumoase ale Danei Budeanu. Într-una dintre edițiile emisiunii sale online, difuzate pe canalul ei de Youtube, criticul de modă cu cele mai multe vizualizări de pe platformă atacă în forță: „E zero barat!“. Mai multe detalii, în continuare.

Andreea Marin a fost și rămâne una dintre vedetele de la noi care s-au aflat mereu în atenția criticilor de modă și a stiliștilor. În emisiunea sa intitulată „Verdict“, Dana Budeanu a vorbit despre formele celei supranumite „Zâna Surprizelor“, scoțând în evidență faptul că Andreea nu mai face parte din categoria femeilor suple încă din perioada în care era prezentatoare la TVR.

„Andreea Marin a avut o perioadă foarte scurtă în viața ei în care a fost slabă și asta a fost în momentul în care a început «Surprize, Surprize» la TVR. După aceea, metabolismul nu a mai ajutat-o și a dobândit formele pe care le are acum. După părerea mea, e mai bine așa decât era înainte pentru că ea nu are conformația care să-i permită real să fie o filiformă. Cu toate că este o femeie înaltă, conformația ei de la talie în jos este caracteristică unei femei cu forme“, a declarat controversata Dana Budeanu.

Totodată, aceasta a criticat-o pe Andreea Marin spunând despre ea că vizitează sala odată la 100 de ani, când trebuie să facă o promovare.

„Ea nu este o femeie care face sport, știu că a mai postat cum e la sală și cum transpiră. Da, nu, Andreea Marin merge la sală o dată la 100 de ani când trebuie să facă o promovare, nu are o rutină din asta. La o conformație ca a Andreei Marin este necesar să mergi la sală atunci când vrei ca fundul și pulpele să-ți stea într-un fel!

În momentul în care silueta Andreei Marin a evoluat către cea de astăzi, ea a înțeles că fusta trebuie să fie sub genunchi, a înțeles niște mici trucuri vestimentare pentru care o felicit. Nu ca stil, că aici e zero barat, ca direcție e ok. Nu are stil, a trecut ca mai toate vedetele de la noi prin mai toate stilurile, ba era pe rock, ba era pe (stil) Audrey Hepburn… nu poți așa ceva“, a spus Dana Budeanu despre fosta prezentatoare.