Dana Budeanu a comentat apariția lui Ștefan Bănică jr. la concertul de la Sala Palatului: „S-a închis la non-stop”

Zilele trecute, Ștefan Bănică jr. a susținut patru concerte memorabile la Sala Palatului. Cântărețul celebrează 20 de ani de concerte de Crăciun și și-a ținut publicul în priză, mai ales că a apărut pe scenă alături de copiii săi, Violeta și Radu Bănică, fiul său cel mare. Apariția solistului la Sala Palatului a fascinat-o pe Dana Budeanu, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui.

Și anul acesta, Ștefan Bănică jr. le-a făcut o surpriză imensă fanilor săi. Timp de patru seri consecutiv, artistul a susținut concerte senzaționale la Sala Palatului. De departe, cel mai emoționant moment a fost cel alături de fiul său cel mare, Radu Bănică.

Cei doi au cântat în duet, iar pe fundal erau difuzate imagini cu Ștefan Bănică senior, marele artist al României. De asemenea, Ștefan Bănică jr. a apărut pe scenă și acompaniat de fiica din mariajul cu Andreea Marin și actuala lui soție, Lavinia.

Ștefan Bănică jr. s-a pregătit ca la carte pentru concertele aniversare de la Sala Palatului. Solistul a optat pentru un costum auriu, strălucitor, care i-a venit ca turnat. Cea care a comentat apariția lui a fost Dana Budeanu. Creatoarea de modă nu l-a criticat, așa cum o face cu anumite vedete din showbiz, ba din contră, a rămas plăcut impresionată de vestimentația aleasă de acesta.

Pe scenă și-a făcut apariția Violeta, fiica lui cu Andreea Marin, spre surprinderea tuturor. Adolescenta a oferit un recital de excepție, interpretând cu tatăl ei o piesă pe care au scris-o împreună. La doar 15 ani, tânăra este un pianist desăvârșit.

„V-am obişnuit cu surprizele, iar anul acesta v-am pregătit un moment alături de fiica mea! Trebuie să mărturisesc că în luna decembrie copiii mei nu prea au parte de mine, lipsesc mult, dar… Niciodată nu am lipsit în Ajunul Crăciunului de lângă ei. Am fost mereu alături de ei în această zi şi aşa va fi şi de acum înainte! Violeta a compus linia melodică, eu versurile. Ea este pentru prima oară în faţa unui public, recunosc că am emoţii, dar amândoi ştim ce avem de făcut! Eşti superbă, baftă, tati!”, a spus Ștefan Bănică.