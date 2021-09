Dan Vîlceanu, despre punctul de pensie de 1.875 de lei. Informații de ultimă oră

Dan Vîlceanu, ministrul de Finanțe, a fost întrebat dacă punctul de pensie ar putea crește în acest an. El a răspuns întrebării și a explicat decizia.

Dan Vîlceanu a vorbit despre creșterea punctului de pensie. Ministrul de Finanțe a declarat că momentan, nu se poate lua în calcul creșterea punctului de pensie pentru că, deși ar fi un câștig din punct de vedere politic, Guvernul trebuie să fie responsaibl.

El a fost întrebat dacă punctul de pensie ar putea ajunge în 2021 la 1.875 de lei.

Răspunsul lui a fost nu, iar asta pentru că există un plan convenit cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar.

El a mai declarat că o variantă de luat în calcul este ca punctul de pensie să crească din ianuarie 2022.

Florin Cîțu declara în iunie 2020 că susține majorarea pensiilor cu 10% de la 1 septembrie 2020. El a explicat că scenariu pleacă de la Ministerul Finanțelor.

Pensiile ar fi trebuit să crească cu 40& din 1 septembrie 2020, conform unei legi adoptatea de guvernarea psd, dar criza economică pe baza pandemiei a făcut imposibil această creștere.

„Încă din primul moment am spus că vom creşte pensiile în 2020 şi astăzi trebuie să vin în faţa dumneavoastră şi să vă spun: da, în România, vor creşte pensiile în 2020. Punctul de pensie, valoarea punctului va avea cea mai mare creştere, cea mai mare sumă pe care o vom vedea în plus la punctul de pensie pe care am avut-o vreodată”, spunea Florin Cîțu la mijlocul anului trecut.