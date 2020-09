Dan Puric, despre pandemia de covid-19: ”Cedăm libertatea noastră, care e un dar de la Dumnezeu”

Dan Puric a vorbit despre subiectul care ne apasă pe toți în aceste vremuri în cadrul unui interviu pentru antena3.ro. Unul dintre cei mai iubiți și cunoscuți actori și regizori a discutat despre grija sufletească pe care trebuie să o avem și despre impactul crizei sanitare asupra oamenilor și a încrederii în ceilalți semeni.

În vremuri mai puțin grele, ne căutăm alinarea în privirea celor mai boemi, care pot oferi valențe de speranță prin perspectivele ample. Ei bine, Puric a discutat în detaliu despre efectul pandemiei asupra românilor în aceste vremuri și impactul ei în lume. În cadrul show-ului Exces la Putere, de la Antena 3, regizorul a discutat despre transformarea omului la vederea restricțiilor impuse de către oficiali pentru răspândirea virusului, de stilul sedendar de care au parte majoritatea care au reușit să-și mute job-ul în online, dar și de cazul cel mai nefericit al unor afaceriști care au fost nevoiți să-și închidă proiectele ori a românilor care și-au pierdut definitiv locurile de muncă.

Dan Puric se declară un om liber, așa că le aduce și altora perspectiva sa în noua lui carte care se numește tot astfel. Cunoscutul artist mărturisește că masca de protecție – unul din cele mai importante și discutate simboluri ale momentelor trăite – este o necesitate, mărturisind că însuși nu poartă mască pentru a nu se contamina, ci din respect pentru celălalt, „pentru că omului îi este frică și este normal din acest punct de vedere”.

Moderatoarea emisiunii l-a dus într-o altă direcție pe acesta, punându-i în scenă un subiect mai sensibil decât grija exacerbată pe care trebuie să o avem în zilele acestea – imunitatea sufletească. La fel ca trupul și mintea, sufletul trebuie și el îngrijit și hrănit, iar vremurile de care avem parte ne despart unii de ceilalți, așa că asimilarea energiei din lucrurile care înainte erau atât de firești nu mai încape în discuție.

„Omul are nevoie de securitate, să fie păzit. Libertatea presuspune un risc. Libertatea interioară presupune un risc şi o responsabilitate (…) Trebuie să fim conştienţi că lumea se schimbă, însă nu se schimbă în bine. Schilodirea în învăţământ care are loc sub spectrul ştiinţei, măsurile traumatizante care au fost luate, primitive, aberante, mutilante, ele sunt legitime din punct de vedere sanitar, pentru că altele nu mai au (…) Sunt inerţi din punct de vedere moral. Le lipseşte un organ de vibraţie. Sunt acolo de 30 de ani. Eu de aia nu dau doi bani pe ce se întâmplă în toată chestia asta, pentru că pe ei îi interesează puterea, nu destinul acestei ţări. Se îneacă ţara! (…) Eu nu am văzut în istoria epidemiologiei, în istoria pandemiilor, nu am văzut niciodată să fie o pandemie monitorizată şi manipulată politic”

Dan Puric (Sursa: antena3.ro)