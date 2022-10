Dan Petrescu, discurs uluitor, după ce CFR Cluj a pierdut cu 3-0 duelul cu Sivasspor. „A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre”

Dan Petrescu a uimit la finalul partidei Sivasspor – CFR Cluj 3-0. A spus că echipa lui a făcut un meci bun și este convins că a pierdut doar pentru că a avut ghinion. Antrenorul nu a uitat să precizeze că primul gol al partidei a fost marcat din poziție de ofsaid.

Dan Petrescu a câștigat meciurile cu cea mai bună echipă din grupă, Slavia Praga, dar a fost învins fără drept de apel în „dubla” cu Sivasspor, formația de pe locul 13 în prima ligă din Turcia. După ce a pierdut prima partidă, de pe teren propriu, cu 1-0, s-a înclinat și în duelul retur. De data aceasta rezultatul a fost mult mai sever, dar „Bursucul” nu a fost foarte supărat pe jucătorii lui.

„A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre, în prima repriză am luat gol din ofsaid, am avut avut 3 ocazii mari, apoi am luat și autogol… A trebuit apoi să risc, știam că ei vor fi periculoși dacă le dăm spații.

Am pierdut, 0-3, nu e bine, dar e bine că suntem în continuare în cărți, la mâna noastră, să câștigăm joi cu Ballkani și ne calificăm în primăvara europeană. Nu-mi reproșez nimic”, a declarat Dan Petrescu, la PRO Arena, la finalul duelului.