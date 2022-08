Dan Petrescu, discurs „marcă înregistrată”, după Maribor – CFR Cluj 0-0. „Avem cele mai multe partide din lume” – VIDEO

Dan Petrescu și CFR Cluj se întorc din Slovenia cu un rezultat de egalitate, după 0-0 cu Maribor. Antrenorul campioanei României spune că rezultatul este just, dar s-a plâns, din nou, că echipei lui nu i se amână meciurile din campionat. Și este convins că ardelenii au jucat „cele mai multe partide din lume”.

Dan Petrescu nu a riscat nimic în deplasarea din Slovenia, unde a înfruntat Maribor, în primul tur al play-off-ului din Europa Conference League. A gândit o tactică defensivă, cu speranța că va reuși să dea lovitura pe contraatac. Ardelenii au avut ocazii, în special prin Jefte, dar partida s-a terminat la egalitate 0-0.

Campioana României a mai suferit o pierdere importantă în confruntarea cu Maribor. Mijlocașul Nana Boateng s-a accidentat și a părăsit terenul încă din minutul 30. Ghanezul este unul dintre jucătorii pe care „Bursucul” se bazează cel mai mult.

„În primul rând, trebuie să văd dacă am jucători valizi pentru că am pierdut un jucător important. Am vândut un jucător important, unul important s-a accidentat, iar jucătorii importanți sunt greu de înlocuit.

Boateng a fost cel mai bun jucător al nostru sezonul trecut iar acum s-a accidentat. Asta e o problemă pentru noi”, a declarat antrenorul campioanei României la conferința de presă.